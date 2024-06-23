Телеведущий Андрей Джеджула рассказал, что говорит о сроках окончания войны брат – известный в Украине военный

Телеведущий Андрей Джеджула – брат бывшего командира 129-й отдельной бригады территориальной обороны Юрия Синьковского. Шоумен рассказал, где сейчас известеный военный и чем занимается после того, как был комиссован в запас ВСУ из-за тяжелой травмы.

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Об этом телеведущий рассказал в интервью OBOZ.UA. Телеведущий также признался, почему его брат неохотно делится прогнозами по окончании войны в Украине.

На вопрос, что брат говорит о сроках окончания войны, Джеджула ответил, что военный о таком предпочитает не говорить: "Кто бы ты для него ни был, всегда отвечает на вопросы общими фразами. Никогда не будет пугать. Мой брат обо всем говорит контролируемо: "Нормально, держимся". И больше из него ничего не вытащишь. Никогда не жаловался, когда было даже очень тяжело. У него всегда всё нормально. А те, кто рассказывает, что все плохо, – это или паникеры, или люди, не имеющие доступа к информации. Дают оценку исключительно по какой-то локальной ситуации, не зная всеобщей картины".

"Юрий Синьковский – мой двоюродный брат, наши мамы – родные сестры, – добавляет Андрей Джеджула. – Он был командиром 129-й отдельной бригады территориальной обороны. Сейчас по состоянию здоровья уволился в запас. Работает советником главы Криворожской госадминистрации. Внутри, в душе – он полностью военный человек".

Телеведущий, который часто бывает в горячих точках с волонтерской миссией, поделился и своими мыслями по срокам окончания войны: "Мое мнение – события могут развиваться по двум сценариям. Это будет очень долгая война. А второй вариант – в следующем году все закончится. Говорят, что все может произойти внезапно. Я как-то, правда, не понимаю, как это: бойцы с обеих сторон – остановились и разошлись? Что-то не сходится. Единственное, что вероятно, на мой взгляд, – устранение Путина: умрет он или еще что-нибудь случится. А окружение запоет: "Мы этого не делали, были заложниками ситуации". Такой вариант – возможен".

Юрий Синьковский – полковник Вооруженных сил Украины, экскомандир 129-й отдельной бригады территориальной обороны. Выпускник Киевского Суворовского училища. С марта 2014 по март 2015 был заместителем командира батальона "Кривбасс", прошел немало "котлов" в зонах боевых действий. В 2022 году был назначен командиром 129-й отдельной бригады территориальной обороны. Имеет орден "За мужество" III степени и орден Богдана Хмельницкого II степени. Имеет звание "народный герой Украины" – всеукраинской негосударственной награды, которая инициирована волонтерами в 2015 году.

Полное интервью с телеведущим Андреем Джеджулой читайте на OBOZ.UA здесь.

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