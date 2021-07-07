Потапа засняли за поцелуями с Позитивом на Atlas Weekend. Видео

Украинские музыканты Потап (Алексей Потапенко) и Позитив (Алексей Завгородний) поцеловались на глазах у поклонников на фестивале Atlas Weekend. Таким образом они решили потроллить певца MELOVIN, который на днях совершил каминг-аут.

Поцелуй был недолгий, а затем знаменитости разошлись по разным сторонам. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы последние мужики в шоу-бизнесе", – сказал Потап перед поцелуем с Позитивом.

На сцене стояли все участники группы Mozgi: Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED и RUSONE. В ролике видно, что после слов Потапа музыкант решил поцеловать в губы Позитива, а после они стали вытирать рты. При этом публика явно не ожидала такого поворота событий и поэтому знаменитостям бурно аплодировали.

Видео дня

Напомним, 24-летний украинский певец MELOVIN ранее совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Он развернул радужный флаг на сцене и поцеловался на глазах у множества фанатов – сперва с девушкой, а потом с парнем.

Позже MELOVIN поделился этим видео в соцсетях и возмутился тем, что момент с его поцелуем был изъят из прямого эфира.

Ранее наше издание рассказывало, из каких шоу началась карьера MELOVIN. В свое время певцу пришлось потрудиться, чтобы достичь знаменитости.

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