Злата Огневич – о каминг-ауте MELOVIN: его тело, его дело. Видео

Украинская исполнительница и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич прокомментировала каминг-аут певца MELOVIN. По ее словам, каждый человек имеет право быть тем, кем он хочет, и не бояться при этом осуждения со стороны общества.

Такое заявление звезда сделала перед многотысячной аудиторией прямо со сцены, сообщает журналист OBOZREVATEL на Atlas Weekend. Огневич сказала, что не стоит бояться жить по собственным правилам, ведь жизнь у человека только одна (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Нельзя делить людей, исходя из их особенностей, черт характера и личных предпочтений. Главное – это то, что мы чувствуем внутри. Все мы разные, но все мы люди. Знайте, что ваша правда, ваше кредо – это ваша сила. Живите по собственным правилам и никого не слушайте. Говорите так: "Мое тело – мое дело!" – произнесла со сцены фестиваля знаменитость.

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Напомним, что певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Кумир молодежи заявил, что является бисексуалом и доказал это публично.

Во время своего выступления MELOVIN поцеловал сначала модель Маргариту Верховцеву, которая является лесбиянкой, а затем слился в страстном поцелуе с парнем.

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Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса и травести-дива Монро поддержала каминг-аут исполнителя MELOVIN, который он совершил на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Также звезда высказалась о скандале с вырезанным фрагментом во время прямого эфира и в Youtube-версии. По словам Монро, "это момент спорный".