Потап поздравил Каменских с годовщиной свадьбы и оконфузился: фаны заметили интересную деталь. Фото

23 мая 2023 года украинский продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) и его супруга Настя Каменских отпраздновали очередную годовщину свадьбы. Рэпер опубликовал пост в личном блоге, где поздравил любимую с важным днем, но исполнительница никак не отреагировала на слова возлюбленного. Вскоре певец удалил публикацию, ведь поддался нападкам фолловеров из-за трека на русском языке. Спустя время он распространил еще один пост, однако фанаты заметили интересную деталь.

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За действиями Алексея следили 2 миллиона подписчиков в Instagram. Как оказалось за год до украинской свадьбы пара расписалась в Америке. Потому сперва мужчина поздравил Настю с 5 годовщиной. Он добавил к архивному фото их общую композицию "Свадьба" на русском языке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Спустя несколько часов Потапенко заменил фото, выставив то, которое было сделано на свадьбе в Киеве и отметил, что спустя 4 года после церемонии любит вокалистку еще больше. Фанаты удивились новому поздравлению.

"Поздравляю свою любимую жену с 4-летием нашей украинской свадьбы, люблю тебя еще больше, Настя Каменских", – написал шоумен. Украинцы не смогли не прокомментировать пост.

"Так, я все пропустила. Вы и правда женаты?", "Жаль, что люди такие злые и вам пришлось переделывать пост", "Так утром было 5 лет...", "Мужчины постоянно путают даты или вообще не помнят", "А почему американская свадьба, что это означает?", "Он жене изменял с ней, потом женился на Каменских", – пишут пользователи сети.

Отметим, что Настя Каменских не разместила пост-поздравление у себя в личном блоге. Она даже не отреагировала на слова супруга, оставив только эмодзи в виде красных сердец.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Настя Приходько захейтила творчество Потапа и рассказала о конфликтах с ним. Певица вспомнила, как однажды публично послала исполнителя в Палаце Украина. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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