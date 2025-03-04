Потап похудел на 20 кг и раскрыл свой секрет. Фото до и после

Украинский репер Потап, который с начала полномасштабного вторжения уехал в Испанию и продолжает свое творчество в Европе, ошеломил своих поклонников поразительными изменениями во внешности. Артист поделился своим результатом похудения, отметив, что лишился 20 лишних килограммов.

Видео дня

На своей странице в Instagram Потап опубликовал фото до и после похудения, продемонстрировав существенную разницу в фигуре. По его словам, такого перевоплощения добился благодаря голодовке.

В подписи к публикации он коротко высказался: "-20 кг. Всегда хорошая идея. Я буду держать вас в курсе".

Фанаты сразу начали активно комментировать пост, восхищаясь трансформацией артиста и спрашивая, как ему удалось добиться такого результата. Некоторые предположили, что он мог воспользоваться популярными медицинскими средствами для похудения, в частности препаратами Mounjaro или Ozempic, которые приобрели популярность среди звезд и блогеров.

"Mounjaro или Ozempic? Подскажите, что лучше?" – спросил один из подписчиков.

Однако ответ Потапа оказался достаточно неожиданным. Он ответил только одним словом: "Голодовка".

Отметим, что артист вернулся к пагубной привычке, которую бросил 8 лет назад. Он начал курить сигареты. Интересно, что восемь лет назад Потап рассказывал о победе над никотиновой зависимостью. Тогда звезда выставил фото, где имитирует курение, однако написал: "Бросил курить, а привычка осталась!" По словам репера, отказаться от сигарет его заставил здоровый образ жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменился стиль 43-летнего Потапа, в разгар войны строящий карьеру в Европе. Ранее артист нередко появлялся в публичном пространстве в трендовых костюмах, однако теперь предпочитает объемные кожаные куртки и цепочки на шее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!