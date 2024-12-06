Потап вернулся к пагубной привычке, которую бросил 8 лет назад

Репер-беглец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) показал новые фото с 16-летним сыном Андреем Потапенко. Отец и подросток, вероятно, встретились за границей и проводят время вместе. На одном из снимков можно увидеть, как артист держит в руке сигарету и загадочно смотрит в сторону.

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"Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. И совсем неважно, как ты ударишь, а важно, какой удар ты держишь и как двигаешься вперед. Вот как достигают победы", – подписал фотографии автор поста в Instagram. Интересно, что восемь лет назад Потап рассказывал о победе над никотиновой зависимостью.

Тогда звезда выставил фото, где имитирует курение, однако написал: "Бросил курить, а привычка осталась!" По словам рэпера, отказаться от сигарет его заставил здоровый образ жизни. "Я курил достаточно долгое время, но около месяца назад решил отказаться от сигарет, поскольку мой образ жизни перешел на более здоровую сторону – я регулярно занимаюсь спортом, не употребляю алкоголь, правильно питаюсь – и прекрасно себя чувствую", – рассказывал знаменитость.

Однако, добавил Потап, не смог резко отпустить привычку, потому решил найти альтернативу – вейп. "Однако сложно за один день избавиться от многолетней привычки, поэтому вейп (электронная сигарета-испаритель) стал для меня сейчас промежуточным этапом, и в дальнейших планах – полный отказ от курения!" – объяснял певец.

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