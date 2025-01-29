С цепью на шее и в кожанке: как изменился стиль 43-летнего Потапа, который в разгар войны строит карьеру в Европе

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, который уже почти три года живет за пределами Родины и пытается строить карьеру в Европе, кардинально изменил свой стиль. Ранее артист нередко появлялся в публичном пространстве в трендовых костюмах, однако теперь предпочитает объемные кожаные куртки и цепи на шее.

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Внешний вид 43-летнего исполнителя стал заметно иным после того, как он неожиданно изменил свое сценическое имя на Славик Балаган. Теперь артист разгуливает по европейским улицам в ярких спортивных костюмах, а неизменным элементом его образов в последнее время стали кожаные куртки.

К тому же, Потап дополняет свои аутфиты массивными украшениями. Исполнитель предпочитает металлические цепи на шее, кольца или мерцающие наручные часы.

Однако не так давно, когда продюсер создавал композиции для многих украинских артистов, у него был совсем другой стиль. Потап нередко исполнял роль ведущего или члена жюри в отечественных шоу, где представал перед публикой в стильных и оригинальных костюмах, в которых сочетал интересные принты и цвета.

Увидеть Потапа часто можно было и в более сдержанных, так и ярких рубашках. За пределами телевизионных проектов он предпочитал повседневные луки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потапа подловили в Валенсии в экстравагантном наряде.

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