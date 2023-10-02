Вторая половина прошлой недели запомнилась громким празднованием дня рождения запроданки Ани Лорак. Российская певица украинского происхождения устроила громкое действо, провела большой сольный концерт на москве и призналась, что финансово способствует поддержке украинских детей, похищенных россией с оккупированных территорий.

Все в одном флаконе: измена, поддержка международного преступления и сознательная популяризация "русского мира". Я часто слышу тезисы: почему ее не лишат гражданства? На сегодняшний день не существует никакой процедуры на законодательном уровне, которая позволит Каролине Куек лишиться своих корней.

Сегодня я хочу обратить ваше внимание на несколько иную, не менее интересную деталь. В официальном документе-"отчете" по снятию каких-либо обвинений в адрес Каролины стоит имя пресс-секретаря Путина Пескова.

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Кто не в теме, немного объясню. С появлением Лорак в судейском кресле талант-шоу "Ты супер" многие зрители и организации обратились в правоохранительные органы проверить Ани Лорак на предмет "измены", ведь в СМИ неоднократно сообщали о поддержке Каролиной Вооруженных Сил Украины.

Казалось, что корабль окончательно идет ко дну, и вот на днях неожиданное протежирование и поддержка Лорак первыми лицами кремля. Почему такой резкий вектор смены на весах?

Ответ находится наружу. Отныне и навсегда Лорак стала частью кремлевской пропагандистской машины, которой ты должна служить пожизненно. Тебе дают право и возможность (но не точно) работать на россии, зарабатывать, при этом любую просьбу кремля ты выполняешь безапелляционно.

Хотя Ани Лорак не привыкать. Всю жизнь служила как не продюсеру, так своим альфонсам. О хрупкой, очень теплой связи с мужчинами семейства миллиардеров Агаларовых вообще молчу. Об этом как-то посплетничаем в следующий раз, если вам будет интересно узнать подробности.

Мое мнение таково:

Продаваясь заведомо кремлю, предатели должны знать, что рано или поздно режим их уничтожит своими руками. Помнится мне изречение "Я тебя родил, я тебя и убью". Кремль с легкостью устраняет своих. Что же тогда говорить об артистах-гастарбайтерах украинского происхождения?

Ани Лорак не спела свою последнюю песню. Пока что...

Вопрос времени.