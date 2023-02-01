Послы UNITED24 Imagine Dragons записали обращение к пассажирам украинского самолета, которое уже услышали люди из 10 стран

Участники легендарной американской рок-группы Imagine Dragons, которые в июле прошлого года стали амбассадорами платформы United24, созданной с целью сбора средств на поддержку Украины, записали обращение к пассажирам украинского самолета SkyUp. Запись уже услышали люди из 10 стран. Артисты пытаются рассказать миру о нашем государстве.

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Музыканты рассказывают о фандрейзинговой платформе и призывают приобщаться к финансовой помощи. В частности, донатить в поддержку нашей страны, оказавшейся в условия кровавой войны, развязанной Россией (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Привет всем. Это Imagine Dragons и мы гордимся быть амбассадорами UNITED24. Желаем вам приятного полета на этом уникальном самолете, вдохновленном украинской смелостью. Вы также можете сделать вклад в медицинскую помощь. Для этого, просмотрите брошюру, которая находится перед вами", – говорят музыканты.

На кадрах видно, что пассажиры радостно хлопают, приветствуя обращение звезд.

Стоит отметить, что SkyUp запустила первый самолет с логотипом UNITED24 в начале ноября 2022 года. Это было сделано для того, чтобы напоминать миру об Украине и собирать средства на медицинскую помощь – именно это направление продвигает Imagine Dragons.

За это короткое время самолет совершил 43 рейса в 14 аэропортов Франции, Португалии, Эстонии, Румынии, Латвии, Польши, Швеции, Молдовы, Египта и Туниса. И таким образом перевез более 9000 человек. А, начиная с нового года, после поздравительных слов бортпроводника люди слушают обращение музыкантов.

"Известные во всем мире музыканты Imagine Dragons стали послами UNITED24 в июле 2022 года и с тех пор постоянно поддерживают проекты и сборы для Украины – от фандрейзинга на автомобили скорой помощи до розыгрыша гитары с автографами среди подписчиков ежемесячного пожертвования, от участия в концерте по случаю Дня Независимости Украины к записи поздравления для пассажиров самолета SkyUp. Мы очень благодарны за эту поддержку и верим, что однажды группа запишет особое поздравление – для пассажиров первого рейса в Киев", – сказала координатор UNITED24 Ярослава Гресь.

Отмечается, что Imagine Dragons не только поздравляют пассажиров, но и разыгрывают два билета на свои концерты до конца 2025 года. Стать участником розыгрыша можно до 12 февраля текущего года. Для этого нужно сделать донат через UNITED24 по отдельной ссылке.

Кроме этого, авиакомпания и UNITED24 разыграют среди всех, кто донатив через платформу, брендированные чемоданы Have a Rest, свитшот Balenciaga&UNITED24 и пять браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости".

"SkyUp поддерживает инициативы по помощи и развитию родной страны. Мы с гордостью присоединились к проекту UNITED24, объединяющему мировых лидеров мнений, в том числе Imagine Dragons. Как украинский бизнес, выполняющий рейсы в Европе, мы несем на своих оранжевых крыльях веру в победу Украины в этой войне. Мы также верим, что вскоре самый масштабный концерт Imagine Dragons состоится в Киеве, а мы будем заново открывать нашу страну всему миру", – добавила представитель SkyUp Марианна Григораш.

Как сообщал OBOZREVATEL, Imagine Dragons не впервые поддерживают Украину после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Например, солист Дэн Рейнольдс на концерте в Германии во время речи, посвященной Украине, напомнил об убитых россиянами украинских детях.

Также Imagine Dragons выступали на фестивале Opener в Польше с речью о поддержке и солидарности. Как оказалось, фронтмен группы читает письма украинских фанатов и разделяет их горе.

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