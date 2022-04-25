После слухов о разводе Роман Сасанчин с женой объявили о намерениях повенчаться и отпраздновать свадьбу

Победитель десятого сезона шоу "Голос страны" и второго сезона "Голос. Дети" Роман Сасанчин с мамой своей дочери и женой Иванной объявили о намерениях повенчаться. На фоне слухов о разводе пара заявила, что счастлива и даже планирует в будущем отпраздновать свадьбу, что им не удалось сделать в декабре 2021 года.

Об этом они рассказали, возвращаясь из церкви на Пасху. Ролик влюбленных появился в их семейном Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В течение нескольких недель в сети распространялись слухи о разрыве пары из-за ссор между влюбленными и неожиданным заявлением Иванны о том, что "они больше не семья".

Как известно, во время войны блогерша проживала за границей, а ее избранник остался в Украине. Однако на Пасху влюбленным удалось встретиться и вместе отпраздновать воскресение Иисуса Христа.

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Возвращаясь из церкви домой, пара объявила о своих ближайших планах: "Посвятили уже наши пасочки. Идем с очень хорошей новостью. Мы договорились со священником о том, чтобы повенчаться. Мы счастливы".

Молодые родители добавили, что с нетерпением ждут окончания войны, чтобы устроить праздник в честь своей женитьбы, которая состоялась еще в декабре 2021 года.

"Надеемся, что скоро закончится война, и тогда нашему счастью не будет предела. Мы еще запланировали в будущем свадьбу устроить. Все-таки мы его сделаем", – объявили Сасанчины.

Отметим, что молодые люди расписались в тернопольском ЗАГСе 2 декабря. Торжество прошло без гостей, однако Роман и Иванна пригласили друзей на празднование домой.

Напомним, 14 апреля Иванна обнародовала новость о разрыве со звездным мужем. Она сообщила: "Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, потом переболит".

Как сообщал OBOZREVATEL, уже на следующий день блогерша объяснила, что речь шла не о разводе, а о серьезном конфликте, где обоим партнерам придется пойти на уступки.