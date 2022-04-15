Жена Сасанчина объяснила заявление о разрыве с певцом

24-летняя жена победителя шоу "Голос страны" Романа Сасанчина по имени Иванна впервые объяснила, что подразумевала под неожиданным заявлением о том, что они больше не семья. Несмотря на слухи, что супруги объявили о намерениях развестись, блогерша заверила, что речь идет о серьезном конфликте.

По словам избранницы исполнителя, она надеется помириться с отцом своей дочери Элизабет. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Иванна высмеяла хейтеров, которые называют ее незрелой и распространяют слухи о чужей семье, посоветовав им не делать выводов, не имея полной информации.

"Вы же ничего не знаете, что произошло. Я вам ничего не рассказала. Я сказала только то, что у меня болит. Все! И я имею полное право это говорить", – начала она.

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По словам избранницы певца, они сейчас переживают трудный конфликт, в котором нужно пойти на уступки, чтобы сохранить семью. Также она подчеркнула, что сейчас разговоров о разводе у пары нет.

"Нет, мы с Ромой не развелись. У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно еще исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что мы ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим", – призналась Иванна.

Впоследствии звезда социальных сетей добавила, что в ссоре виноваты оба партнера, но она надеется на лучшее.

Отметим, что во время войны пара не впервые намекает на недоразумения в семье. В частности, иногда на странице Иванны появляются фотографии, на которых она плачет.

Отметим, что накануне супруга Романа Сасанчина шокировала подписчиков неожиданной новостью о том, что они с мужем больше не семья. По словам блогерши, их проблемы начались месяц назад.

Напомним: Роман Сасанчин сделал своим любимым предложением в 2021 году и в начале декабря они поженились. 30 декабря того же года у пары появилась дочь, которую окрестили Элизабет.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю до объявления о конфликте в семье певец выпустил трогательный трек о дочери и пообещал любимой "скоро быть вместе".