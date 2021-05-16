После скандального интервью принца Гарри призвали лишить титулов

В королевском дворце отреагировали на скандальное интервью принца Гарри, после того, как герцог признался раскритиковал своего отца, принца Чарльза в отношении родительских качеств.

По словам представителей, они возмущены поведением принца Гарри, говоря на публику о своих конфликтах с семьей, рассказывали источники для Daily Mail. Они заявили, что отец не заслуживает упреков, поскольку его самого воспитывали подобным образом королева Елизавета II и ее муж, принц Филипп, который не так давно умер.

Кроме того, после очередной критики на королевскую семью дворцовые помощники призвали герцога и герцогиню Сассекских отказаться от своих титулов. Также они отметили, что если Гарри и Меган захотят оставить титулы королевских высочеств, то они должны объяснить свое поведение.

"Люди потрясены тем, что он смог сделать это с королевой, когда герцог Эдинбургский едва упокоился в могиле. Втянуть в это своего деда – это так шокирующе и неуважительно", – отметил источник.

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