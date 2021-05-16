После скандального интервью принца Гарри призвали лишить титулов
В королевском дворце отреагировали на скандальное интервью принца Гарри, после того, как герцог признался раскритиковал своего отца, принца Чарльза в отношении родительских качеств.
По словам представителей, они возмущены поведением принца Гарри, говоря на публику о своих конфликтах с семьей, рассказывали источники для Daily Mail. Они заявили, что отец не заслуживает упреков, поскольку его самого воспитывали подобным образом королева Елизавета II и ее муж, принц Филипп, который не так давно умер.
Кроме того, после очередной критики на королевскую семью дворцовые помощники призвали герцога и герцогиню Сассекских отказаться от своих титулов. Также они отметили, что если Гарри и Меган захотят оставить титулы королевских высочеств, то они должны объяснить свое поведение.
"Люди потрясены тем, что он смог сделать это с королевой, когда герцог Эдинбургский едва упокоился в могиле. Втянуть в это своего деда – это так шокирующе и неуважительно", – отметил источник.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.
31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.