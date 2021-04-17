Похороны принца Филиппа в Лондоне: где смотреть церемонию прощания онлайн
В субботу, 17 апреля, Великобритания проводит в последний путь супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.
Похороны начнутся в 17:00 (по киевскому времени) в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке. Видеотрансляцию прощания покажут на официальном YouTube-канале The Royal Family (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).Как все будет происходить
В 16:45 по Киеву начнется траурная процессия. Рядом с катафалком будут идти королевские морские пехотинцы и представители других войск, к которым имел отношение принц Филипп. За гробом пойдут и члены королевской семьи: дети герцога – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также внуки – принцы Уильям и Гарри.
К ним присоединятся сын принцессы Анны Питер Филипс и ее муж вицеадмирал Тим Лоуренс. За ними пойдут члены штаба покойного герцога, в частности его личный секретарь, бригадный генерал Арчи Миллер Бэйкуэлл, офицер личной охраны, два пажи и два камердинеры. Сама королева Елизавета II приедет в часовню отдельно.
Вдоль дороги, по которой провезут тело принца Филиппа, выстроятся служащие королевского флота, морской пехоты, четвертого батальона королевского полка Шотландии и ВВС. На поляне у восточной части Виндзорского замка отряд королевской конной артиллерии даст салют из пушек, а в Сторожевой башни в западной части зазвонят в колокола.
В 17:00 по киевскому времени в Великобритании состоится минута молчания. Затем в часовне Святого Георгия начнется похоронная служба.
Принца Филиппа похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.
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