Принц Гарри признался, что хотел уйти из королевской семьи в 20 лет
Принц Гарри заявил, что хотел уйти из королевской семьи еще в 20 лет из-за опасений, что не сможет завести семью или избежать трагической судьбы своей матери принцессы Дианы.
Такими подробностями герцог Сассекских поделился в подкасте "Диванный эксперт", передает издание Metro. По словам Гарри, он не хотел быть принцем и исполнять королевские обязанности, но должен был улыбаться и терпеть.
"В 20 лет я впервые задумался о том, что я на самом деле не хочу всего этого. Посмотри, до чего эта ситуация довела мою маму. Как я вообще смог бы остепениться, завести жену и семью, когда я знал, что история может повториться вновь. Я знаю эту бизнес-модель, видел, как она работает. Я очень устал от этого", – заявил герцог.
Гарри также рассказал о состоянии психического здоровья до и после терапии, которую проходил после гибели Дианы. Справиться с давлением и стрессом ему помогли международные соревнования Invictus Games, инициатором проведения которых стал он сам.
"Как только я начал заниматься терапией, у меня было чувство, что я вытащил голову из песка, хорошенько встряхнул ее и наконец-то пришел в порядок. Я находился в привилегированном положении, из которого никак не мог выйти. И я не знал, как изменить эту ситуацию. Только помогая другим людям я излечился и понял, чего действительно хочу", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.
31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.