После скандала Киркорова убрали из 'черного списка' Украины

Российского певца Филиппа Киркорова, который попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, убрали из "черного списка" Украины на сайте Минкульта. Так, 25 июня фамилия певца пропала из реестра.

По данным на 27 июня 2021 года, Киркоров не числится в списке угроз для нацбезопасности Украины. При этом на сайте Минкульта все еще размещен соответствующий приказ главы ведомства Александра Ткаченко, который заявил о включении певца в этот список, сообщает издание Strana.

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Оказывается, Киркоров числился в реестре до 24 июня. А вот на следующий день фамилию артиста убрали из списка на сайте.

Отметим, что Киркоров назвал украинский Крым "российским" и незаконно приезжал на оккупированный полуостров с концертами. Также "король" российской эстрады неоднократно высказывался в поддержку режима Путина, в частности, призывал к силовому разгону акций сторонников оппозиционера Алексея Навального.

К слову, российский певец до сих пор является народным артистом Украины. Это звание он получил в 2008 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

Киркоров публично назвал Крым российским и вызвал скандал в сети.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак нужно забрать звание народного артиста Украины.

Большинство поддержали предложение Ткаченко и назвали знаменитостей "позором". А некоторые заявили, что к этому списку нужно добавить и других звезд.