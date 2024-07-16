POSITIFF намекнул на женитьбу, но есть нюанс. Что известно о его отношениях с Юлией Сахневич

Бывшего участника дуэта "Время и стекло", певца POSITIFF (Алексей Завгородний) заподозрили в заключении брака с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой выступал на паркете "Танцев со звездами". Артист опубликовал в Instagram подборку фото с фотосессии в стиле Love Story, где на нескольких кадрах можно рассмотреть идентичные кольца.

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"Люблю", – подписал фотографии Завгородний и добавил в конце эмоджи кольца. Украинские медиа отметили, что пара поженилась, однако певец не показывал в своем фотоблоге ни одного кадра с признания в любви, которое должно предшествовать заключению брака. OBOZ.UA решил подробнее разобраться.

Вероятно, фотоподборка была именно с предложения Юлии выйти замуж. Об этом свидетельствует несколько фотографий, где ее правую руку украшает кольцо.

Подобную можно также увидеть на правой руке Завгороднего, однако на более давних кадрах ее (или идентичную) можно разглядеть на разных пальцах на разных руках. Например, на фото, опубликованном артистом 21 июня, то есть 3,5 недели назад, видно это же кольцо на безымянном пальце левой руки.

В частности, во время анонса выпуска шоу "Хто зверху?" еще в ноябре 2023 года, когда он не рассекречивал никакую информацию о своих отношениях с Юлией Сахневич, это колечко артист носил на среднем пальце правой руки.

Неизвестно, сколько продолжаются отношения пары, но после появления вместе на концерте Артема Пивоварова они решили больше не скрывать чувства от публики и объявили об этом в Instagram, опубликовав милое совместное видео.

На кадрах улыбающийся певец держит на ладони Сахневич и тянется ее поцеловать, после чего танцовщица сама подбегает к любимому и дарит ему поцелуй.

Однако еще в апреле 2023 года POSITIFF говорил, что готовится к свадьбе с тайной любимой, но ее личность еще не рассекречивал. Стоит отметить, что уже тогда ходили слухи о том, что артист встречается с Юлией Сахневич.

"Я точно скажу, что действительно готов к семье. И она уже хочется. Я думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя любимая. Мы же знаем точно, что для девушек это все. Это праздник для них, поэтому хочется, чтобы было так, как она захочет", – улыбаясь, рассказывал POSITIFF в интервью ЖВЛ.

Понятно, что пара начала встречаться еще до начала полномасштабной войны. В октябре 2022 года он говорил, что его девушка работает в сфере шоу-бизнеса, поэтому они познакомились на работе.

В апреле 2021 года экс-жена Алексея Завгородного Анна Андрейчук рассказывала, что после 8 лет брака они решили развестись. POSITIFF прокомментировал развод, заявив, что это произошло гораздо раньше, чем об этом объявили публично. Возможно, по подобному методу сокрытия деталей личной жизни он уже в браке с новой избранницей.

Эта информация остается предположением, пока сам Завгородний публично не объявит о новом статусе отношений.

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