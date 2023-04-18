Позитив готовится к свадьбе с тайной любимой: хочется, чтобы было так, как она желает

Бывший участник дуэта "Время и стекло", украинский певец Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) поделился, что серьезно настроен по отношению к будущему со своей любимой, имя которой он держит в тайне. Артист признался, что уже думает о свадьбе и хочет, чтобы церемония прошла так, как об этом мечтает его избранница.

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Исполнитель уверен, что готов к супружеской жизни и рождению детей. Об этом он рассказал в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я точно скажу, что действительно готов к семье. И оно уже хочется. Я думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя любимая. Мы же знаем точно, что для девушек это все. Это праздник для них, поэтому хочется, чтобы было так, как она захочет", – улыбаясь, поделился Позитив.

Собственные дети 33-летнего артиста тоже не пугают, ведь он много времени проводит с крестником. Певец предполагает, что у него могут родиться двойняшки, ведь у артиста есть сестра.

"Мы же двойняшки с сестрой, поэтому я знаю, как справляться с девочкой. Я знаю, что такое – жить с девушками. Я думаю, что может быть двойня и это клево", – добавил Алексей Завгородний.

Стоит заметить, что среди поклонников Позитива давно ходят слухи, что он встречается со своей экс-партнершей по шоу "Танцы со звездами" Юлией Сахневич.

Как известно, в апреле прошлого года экс-жена артиста Анна Андрейчук рассказала, что после 8 лет брака они с избранником решили расстаться. Позитив прокомментировал развод, заявив, что он произошел гораздо раньше, чем об этом объявили публично. Подробнее об этом – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певец почти ничего не рассказывает о своей новой избраннице. Известно, что они начали встречаться до полномасштабной войны. Почему певец скрывает лицо и имя любимой – читайте по ссылке.

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