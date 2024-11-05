POSITIFF впервые станет папой: певец показал беременную Юлию Сахневич. Фото

Украинский певец Алексей Завгородний, более известный под сценическим псевдонимом POSITIFF, впервые станет папой. 35-летний артист поделился щемящими фотографиями со своей беременной женой, танцовщицей Юлией Сахневич.

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Трогательные кадры появились на Instagram-страницах звездных супругов. Влюбленные позировали перед камерой, демонстрируя заметный округлый животик 34-летней танцовщицы.

Делясь радостной новостью с поклонниками, пара не была слишком многословной. Под изображениями из романтической фотосессии они оставили короткую подпись: "Loading..." ("Загрузка").

На опубликованных фотографиях POSITIFF нежно обнимает Юлию Сахневич, осторожно прикасаясь к животику, а на одной из фотографий руками изобразил на нем сердечко. Пара предстала перед камерой в разных образах, меняя стиль от классического до более повседневного.

Любители творчества Алексея Завгороднего были тронуты новыми фото звездной пары. В комментариях подписчики и коллеги артиста сразу забросали поздравлениями будущих родителей.

"Самая крутая новость! Это чрезвычайно новый этап жизни! Здоровье крепкого! Радуемся за вас!"

"Ура! Приветствую".

"Это счастье! Радуюсь за вас!"

Напомним, долгое время POSITIFF скрывала свои отношения с Юлией Сахневич. Лишь в начале сентября Алексей Завгородний честно признался, что тайно женился на танцовщице год назад.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Иракли Макацария во второй раз станет папой.

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