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POSITIFF тайно женился и рассказал, почему решил скрыть свадьбу с Юлией Сахневич

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
549
POSITIFF тайно женился и рассказал, почему решил скрыть свадьбу с Юлией Сахневич

Бывшего участника дуэта "Время и стекло", певца POSITIFF (Алексей Завгородний) признался, что тайно женился на танцовщице Юлии Сахневич, на которой выступал на паркете "Танцев со звездами". Оказалось, что пара в браке уже год, но долго скрывала свою личную жизнь от публики.

Видео дня

Слухи о браке появились в июле после того, как пара опубликовала несколько совместных кадров с фотосессии в стиле Love Story. Тогда предположения были лишь в том, что Алексей Завгородний сделал предложение своей возлюбленной. Однако, если внимательно рассмотреть фото, можно заметить идентичные кольца что у певца, что у танцовщицы. Теперь во время съемок шоу "єПитання" POSITIFF рассекретил то, что он женат уже год, передает ТСН.

POSITIFF тайно женился и рассказал, почему решил скрыть свадьбу с Юлией Сахневич

"В браке официально находимся больше года. Мы расписались, когда поняли, что так надо. Просто не разглашали это. У нашей пары интересная история: все началось с того, что Юля была моей девушкой, а об этом никто не знал. А потом я уже думаю: "Ну, если еще и поженимся и сохраним это в тайне – будет вау". Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие празднования", – признался Завгородний.

POSITIFF тайно женился и рассказал, почему решил скрыть свадьбу с Юлией Сахневич

Он также добавил, что пытается как можно больше времени проводить с женой, пока на это есть возможность.

"Сейчас мы проводим вместе все свободное время, и это очень радует. Когда есть такая возможность, максимально наслаждаемся друг другом. У меня как у сольного артиста только все начинается – растет количество концертов, заполняется график. Поэтому я стараюсь, если не нахожусь в студии, быть дома с женой", – продолжил певец.

POSITIFF тайно женился и рассказал, почему решил скрыть свадьбу с Юлией Сахневич

Впервые о своих отношениях пара рассказала в апреле 2024 года. После совместного посещения концерта Артема Пивоварова они решили больше не скрывать чувства от публики и объявили об этом в Instagram, опубликовав милое совместное видео.

POSITIFF тайно женился и рассказал, почему решил скрыть свадьбу с Юлией Сахневич

Еще в апреле 2023 POSITIFF говорил, что готовится к свадьбе с тайной любимой, но ее личность еще не рассекречивал. Стоит отметить, что уже тогда ходили слухи о том, что артист встречается с Юлией Сахневич. Вероятно, примерно в то время пара узаконила свои отношения и обменялась кольцами.

"Я точно скажу, что действительно готов к семье. И оно уже хочется. Я думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя любимая. Мы же знаем точно, что для девушек это все. Это праздник для них, поэтому хочется, чтобы было так, как она захочет", – улыбаясь, рассказывал POSITIFF в интервью ЖВЛ.

POSITIFF тайно женился и рассказал, почему решил скрыть свадьбу с Юлией Сахневич

Известно, что их отношения продолжаются уже три года. Они начали встречаться еще до начала полномасштабной войны. В октябре 2022 года он говорил, что его девушка работает в сфере шоу-бизнеса, поэтому они познакомились на работе.

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