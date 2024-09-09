POSITIFF тайно женился и рассказал, почему решил скрыть свадьбу с Юлией Сахневич

Бывшего участника дуэта "Время и стекло", певца POSITIFF (Алексей Завгородний) признался, что тайно женился на танцовщице Юлии Сахневич, на которой выступал на паркете "Танцев со звездами". Оказалось, что пара в браке уже год, но долго скрывала свою личную жизнь от публики.

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Слухи о браке появились в июле после того, как пара опубликовала несколько совместных кадров с фотосессии в стиле Love Story. Тогда предположения были лишь в том, что Алексей Завгородний сделал предложение своей возлюбленной. Однако, если внимательно рассмотреть фото, можно заметить идентичные кольца что у певца, что у танцовщицы. Теперь во время съемок шоу "єПитання" POSITIFF рассекретил то, что он женат уже год, передает ТСН.

"В браке официально находимся больше года. Мы расписались, когда поняли, что так надо. Просто не разглашали это. У нашей пары интересная история: все началось с того, что Юля была моей девушкой, а об этом никто не знал. А потом я уже думаю: "Ну, если еще и поженимся и сохраним это в тайне – будет вау". Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие празднования", – признался Завгородний.

Он также добавил, что пытается как можно больше времени проводить с женой, пока на это есть возможность.

"Сейчас мы проводим вместе все свободное время, и это очень радует. Когда есть такая возможность, максимально наслаждаемся друг другом. У меня как у сольного артиста только все начинается – растет количество концертов, заполняется график. Поэтому я стараюсь, если не нахожусь в студии, быть дома с женой", – продолжил певец.

Впервые о своих отношениях пара рассказала в апреле 2024 года. После совместного посещения концерта Артема Пивоварова они решили больше не скрывать чувства от публики и объявили об этом в Instagram, опубликовав милое совместное видео.

Еще в апреле 2023 POSITIFF говорил, что готовится к свадьбе с тайной любимой, но ее личность еще не рассекречивал. Стоит отметить, что уже тогда ходили слухи о том, что артист встречается с Юлией Сахневич. Вероятно, примерно в то время пара узаконила свои отношения и обменялась кольцами.

"Я точно скажу, что действительно готов к семье. И оно уже хочется. Я думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя любимая. Мы же знаем точно, что для девушек это все. Это праздник для них, поэтому хочется, чтобы было так, как она захочет", – улыбаясь, рассказывал POSITIFF в интервью ЖВЛ.

Известно, что их отношения продолжаются уже три года. Они начали встречаться еще до начала полномасштабной войны. В октябре 2022 года он говорил, что его девушка работает в сфере шоу-бизнеса, поэтому они познакомились на работе.

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