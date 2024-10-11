Иракли Макацария во второй раз станет папой: бывший 'холостяк' показал нежные фото с беременной женой

Семья главного героя 6 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацарии увеличится еще на одного человека. Жена 39-летнего бизнесмена Лиза Чичуа беременна второй раз.

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Радостной новостью супруги поделились на своих официальных страницах в Instagram. Пара опубликовала трогательные фотографии, на которых заметно круглый животик избранницы эксхолостяка.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа восхитили аудиторию милыми фотографиями, на которых они нежно обнимаются и выглядят счастливо. Влюбленные пока не рассекречивают деталей про пол малыша, однако подписчики уже активно поздравляют супругов с будущим пополнением.

"Вау! Искренние поздравления".

"Поздравляю. Пусть родится здоровый малыш".

"Какие вы счастливые! Так кайфово на вас смотреть".

Напомним, что впервые влюбленные стали родителями 2 июня 2023 года. Тогда Лиза Чичуа подарила бизнесмену сына, которого назвали Гиорги. Иракли Макацария был невероятно рад стать папой, так что не смог сдержать слез, находясь в роддоме.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Monatik в третий раз станет отцом. Певец показал фото с беременной женой.

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