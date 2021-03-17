Порноактриса Адель из 'Холостяка 11' назвала залог крепких отношений

Порноактриса из Днепра Настя (Адель Асанти), которая участвует в проекте "Холостяк 11", призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность. Поэтому девушка и рассказала о своем прошлом главному герою Михаилу Заливако.

Пользователи сети поддержали мнение участницы. На странице в Instagram Настя опубликовала видео со второго выпуска шоу, в котором разоткровенничалась с "холостяком" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, порноактриса заявила, что залог крепких и счастливых отношений – это открытость и честность. По ее словам, она хочет начать жизнь с чистого листа, выйти замуж и родить детей.

В комментариях под постом многие отметили, что участница "Холостяка" правильно поступила и оставили приятные комментарии в поддержку девушки.

"Вы очень красивая и искренняя, болею за вас", "Умничка, у тебя все будет хорошо", "Молодец, все правильно, поддерживаю", – пишут люди в сети.

Напомним, ранее в сети показали видео, в котором одна из участниц шоу "Холостяк 11" Валентина резко высказалась в сторону других девушек за то, что они не оценили ее выражения по поводу счастья и денег.

Как сообщал OBOZREVATEL:

предполагаемая бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".