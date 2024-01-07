Порно-актриса и блогерша из Украины накормили Моргенштерна борщом, а тот заговорил по-украински: сеть возмущается. Видео

Участницы украинского любовного реалити "Холостяк-11", порно-актриса Адель Асанти и блогерша Кристина Пустовар засветилась на Бали с известным российским рэпером Моргенштерном. Там они накормили "неоднозначного" россиянина борщом, за что тот им отблагодарил на украинском языке.

Видео дня

Украинки заявили, что таким образом "украинизировали" рэпера, однако в сети на их проделку отреагировали не совсем положительно. В частности, комментаторы назвали поведение соотечественниц неуместным, а коммуникацию с россиянином гадкой. Соответствующее видео было размещено на странице Адель Асанти в Instagram.

Под видео порно-актриса оставила: "За такой украинский борщ грех не поблагодарить. Ласково украинизируем иноагента".

На обнародованных кадрах Моргенштерн сидит на кровати между двумя украинками, держа в руках борщ в ржаном хлебе. Асанти тем временем кормит российского рэпера из ложечки. После того, как исполнитель съел украинское блюдо, он по-украински произнес: "Спасибо".

Тем временем украинцы в комментариях под видео оставляют: "Что за хр*нь", "Это тот, что пел "путин Бог", "Морген – это беспринципное дно", "Украинизация – это репарации каждого с красным паспортом. А не кормление из ложечки икрой, фу б*я… На свирели его еще красную руту заиграйте".

Как писал OBOZ.UA ранее, скандальная украинская актриса Лиза Василенко, получившая популярность благодаря главной роли в сериале "Школа", а впоследствии переехавшая в РФ, разбила сердце Моргенштерна. Рэпер называл украинку "своей первой безумной любовью", несмотря на то, что уже был женат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!