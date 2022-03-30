Пореченков с теплой дачи в России обратился к 'оркам': приказа умирать не было!

Российский актер театра и кино Михаил Пореченков, отдыхая в уютной даче близ Москвы, обратился к российским солдатам-"оркам" с призывом "не умирать". По словам звезды, они должны "держать строй" до конца войны в Украине.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Граны Ру", с подписью: "Сидя на теплой даче, Пореченков рассказывает рашистам, как хорошо умирать". Интересно, что сам 53-летний актер не спешит на фронт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский пропагандист указал соотечественникам-захватчикам, что должны умирать только враги, поэтому им нужно сохранять силы и не отступать назад. Для эффектности своей речи он монотонно прочел строчки советского писателя Андрея Платонова.

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"Русский солдат не может умереть, не выполнив приказ. До тех пор воина не берет ни пуля, ни огонь, ни чума", – зачитал Пореченков, вероятно плохо ознакомившись с количеством убитых оккупантов в Украине.

Далее в его речи говорилось о том, что смерть сперва должна унести врага, а затем вернуться за душой русского солдата и что военная обязанность каждого захватчика – слепо следовать приказам руководства.

Также актер добавил: "Войско тем и живет, что в смерть не верит. Смерть она полагается только врагу, а нам нет смерти. Ни шагу назад. Держать строй. Приказа умирать не было".

В комментариях горе-мотоватору предложили присоединиться к соотечественникам на украинских землях и выразили сомнения в его адекватности.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне войны с Россией украинская ведущая Рамина Эсхакзай призвала не делить украинцев на украиноязычных и русскоязычных. Она не желает отказываться от языка оккупанта, ведь в быту ей так удобнее.

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