Поражает опорно-двигательный аппарат, нервную систему, сердце: украинский певец рассказал, что у него диагностировали страшную болезнь на поздней стадии

Украинский певец Антон Крамер сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма на поздней стадии. "Это инфекционное заболевание, которое передают клещи. Оно поражает опорно-двигательный аппарат, нервную систему, сердце", – поделился сам музыкант. Первые симптомы Антон подметил еще в июле 2023 года, однако не придал этому серьезного значения.

Тогда исполнитель, как рассказал он сам, нащупал первый воспаленный лимфоузел, который время от времени загадочно болел. Больше деталей Крамер раскрыл своим подписчикам в Instagram.

В октябре прошлого года болезнь неожиданно поразила тазобедренный сустав певца. Теперь ему необходима дорогостоящая операция по замене. Судя по обнародованным снимкам, Антон из-за этого передвигается с костылями.

"Впоследствии добавились одышка, аритмия, мигрирующие по всему телу боли, тошнота, отеки конечностей, ухудшение координации и речи, и просто убийственная усталость. Усталость, от которой больно стоять. Там есть еще не менее интересные и стремные симптомы, но сейчас не об этом. До постановки диагноза я прошел долгий путь у 6 врачей, которые не могли сказать, что со мной не так, к сожалению, эти поиски уже исчерпали все мои резервы, а впереди меня ждут еще обследования, анализы, консультации врачей, антибиотики и гиалуроновый укол в сустав за 7к. Стадия поздняя, чувствую себя реально плохо", – признался музыкант.

На этом фоне Крамер решился обратиться к поклонникам с призывом о помощи, попросив их о финансовой поддержке.

Приблизительно через сутки после публикации этого сообщения исполнитель поделился, что необходимая сумма на курс антибиотиков и укол в тазобедренный сустав уже собрана. Более того, неравнодушные, объединившись, сбросили музыканту в 20 раз больше.

Крамер, искренне поблагодарив своих фанов, рассказал: "Вчера я начал пить антибиотики, меня даже немножко пожарило вечером и ночью. Представлял себя адской печью для бактерий боррелиоза. Ищем причину одышки, завтра УЗИ сердца. Надеюсь, оно здоровое. Переживаю, в детстве была тахикардия. Бывает хуже, бывает легче, но обычно вдохнуть полной грудью мне сложновато".

Подписчики же интересовались у Крамера по поводу его способности нормально передвигаться. Певец заверил, что нога, как и некоторые другие части тела, по-прежнему болит, однако ходить он может.

"Для тех, кому интересна судьба ноги – да, она болит, еще с октября я могу ходить, подхрамываю. Просто у меня еще кроме ноги несколько конечностей болит: и шея... и поясница... Но все будет ок. Я благодарен знать, что наконец-то имею возможность нормально обследоваться и пролечиться, и близких людей рядом. Без вас этого не было бы. Спасибо еще раз. Низко кланяюсь", – резюмировал вокалист.

Как писал OBOZ.UA, ранее о болезни Лайма сообщила другая украинская знаменитость – комедийная актриса Виктория Булитко. Звезда "Дизель Шоу" сразу после укуса клеща не сдавала паразита на анализ и чувствовала себя хорошо, однако вскоре ее состояние начало ухудшаться. Подробности – в нашем материале.

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