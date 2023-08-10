На теле начали появляться пятна: у актрисы 'Дизель шоу' диагностировали страшную болезнь после укуса клеща

Украинская комедийная актриса Виктория Булитко сообщила фанам неутешительные новости – у нее диагностировали болезнь Лайма. Звезда "Дизель Шоу" сразу после укуса клеща не сдавала паразита на анализ и чувствовала себя хорошо, однако вскоре ее состояние начало ухудшаться.

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По рекомендации коллеги и близкого друга Евгения Сморигина, комедиантка все же сделала общий анализ крови. Впрочем, тогда результаты ничего не показали – болезнь не обнаружили. При этом состояние артистки продолжало ухудшаться, а на теле начали появляться странные пятна. Об этом Булитко рассказала поклонникам на личной странице в Instagram, записав к ним видеообращение (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В последнее время, где-то приблизительно в то время, когда пошла сдавать анализы, мне показалось, что меня укусил комарик. Я почесала, а потом увидела, что место укуса все больше, раздувается, на теле появилось пятнышко. И так один день, второй. А этих "укусов" появляется на теле все больше и больше. Если их не чесать, они пропадают. Я уже поменяла постельное белье. Подумала, мало ли... может у меня аллергия на порошок. И потом я понимаю, что-то здесь не так", – поделилась юмористка.

Дерматолог знаменитости посоветовал ей сделать обширный тест на болезнь Лайма. Результаты оказались, к сожалению, положительными. Теперь актрисе предстоит практически месяц лечения антибиотиками.

Булитко обратилась к фанам с призывом не игнорировать любые ухудшения своего состояния, а в случае укуса клеща сразу обращаться к врачам и сдавать все необходимые анализы.

Отметим, звезду укусил клещ еще в начале июля, когда Булитко отдыхала с друзьями на Закарпатье. Чтобы избавиться от паразита актрисе пришлось вызывать "скорую".

Как писал OBOZREVATEL ранее, с такой же болезнью вот уже 15 лет борется всемирно известная супермодель Белла Хадид. Звезда подиумов прошла 100-дневное лечение после обострения недуга. Она показала пугающие кадры с того периода своей жизни.

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