Серебро в волосах: Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес и другие знаменитости, у которых рано начала появляться седина

Кто-то волнуется оттого, что седые волосы пробиваются в возрасте 40 или 50+. А есть знаменитости, которые заметили эти изменения в немного за 20 или 30 – и спокойно приняли их. Они не боятся говорить о поседевших прядях в интервью. Все для того, чтобы на собственном примере показать, что это нормально.

Видео дня

Рассказываем о звездах, которые чувствуют себя уверенно с "серебром" в волосах. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Дженнифер Лопес

Родители американской актрисы, певицы и танцовщицы Дженнифер Лопес поседели в раннем возрасте. Знаменитость знала, что у нее будет так же. "Только я начала сниматься в кино, у меня появились первые седые волосы. В 23 года. Это все из-за стресса и давления", – эмоционально рассказала Лопес в одном из интервью.

Она не комплексует из-за этого. Нашла колориста, который подкрашивает корни раз в несколько недель. Иногда Дженнифер появляется на публике с поседевшими волосами, которые не маскирует ни платками, ни пудрой.

2. Кэти Холмс

Американская актриса, режиссер и продюсер Кэти Холмс начала седеть еще будучи в браке с Томом Крузом. Тогда ей не было и 30 лет. В СМИ ходили слухи, что все из-за постоянного стресса, связанного с грубым поведением мужа и его увлечения саентологией. Какой бы ни была причина, из-за седых волос Кэти не волнуется. Лишь изредка окрашивает пряди.

3. Александра Грант

Американская художница Александра Грант, которая встречается с Киану Ривзом, начала седеть в 20 лет. Некоторое время она маскировала "проблему" яркими красками, пока не задумалась об их токсичности. Сейчас художница полностью отказалась от окрашивания волос и не стесняется демонстрировать миру седину. Она убеждена, что каждая женщина должна сама выбирать, как ей выглядеть в любом возрасте.

4. Николь Кидман

Австралийская актриса, певица и продюсер Николь Кидман начала седеть в 30 лет. Все из-за волнения по поводу нескольких выкидышей. Звезде было тяжело принять факт, что она не сможет выносить и родить ребенка. Теперь седые пряди она окрашивает в светлые оттенки.

5. Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кэтрин первые седые волосы обнаружила в 2014 году во время беременности. В тот момент ей было 32. Она не комплексует из-за этого. Герцогиня часто появляется на публике с серебристыми проблесками у корней, однако на особенно важные события маскирует их краской.

Ранее OBOZREVATEL писал о Дженнифер Лопес, Джиме Керри и других звездах, которые в начале карьеры жили где попало.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!