Полякова поставила точку в скандале с Кароль

Украинская певица Оля Полякова поставила финальную точку в скандале, который разгорелся после ее высказываний о коллеге по сцене Тине Кароль.

Артистка отметила, что никогда ничего плохого не сказала бы о трагедии коллеги. Помимо этого, певица также заявила, что она честная и прямолинейная, говориться в программе "Светская жизнь".

"Я – честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения", – призналась артистка.

Также Полякова заявила об использовании ее имени для пиара новой песни Кароль "Скандал". По словам звезды, певица в праве сама выбирать, прощать Полякову или делать пиар для своего нового трека.

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