Полякова показала на видео свой обновленный загородный дом

Украинская певица Оля Полякова показала поклонникам свой обновленный загородный дом. Звезда закончила строительство веранды.

Новую пристройку в своем поместье Полякова продемонстрировала в Instagram-stories. Артистка провела виртуальную экскурсию, в которой показала веранду: пользователи сети увидели огормные окна, камин и большой стол, винтажную люстру и диваны в светлых тонах.

Свою пристройку Полякова решила разместить в загородном доме возле озера для обзора красивого пейзажа благодаря панорамным окнам.

Судя по роликам, которыми артистка поделилась в Instagram, она уже пригласила первых гостей в это уютное место. Так, на видео присутствовал продюсер и друг звезды Михаил Ясинский.

Стоит отметить, что Полякова уже не первый раз хвастается своим поместьем. Так, она рассказывала, что на территории у нее есть собственный бассейн, выход к озеру с пирсом, клумбы с цветами, теплицы, конюшни и хлев для коз. Главной жемчужиной дома Полякова считает свою террасу и 100-метровый погреб, в котором артистка выдерживает сыры собственного производства.

К слову, ранее Полякова в прямом эфире на ТВ устроила скандал из-за карантинных ограничений в Украине. Тогда артистка заявила, что в нынешней ситуации, чтобы содержать свои творческие коллективы, она должна давать минимум по два концерта в день. В эфире она сказала, что если "вводите локдаун – то давайте компенсации".

Как сообщал OBOZREVATE, ранее 15-летняя дочь Поляковой откровенно рассказала о конфликтах с мамой.