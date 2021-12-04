Полякова назвала Настю Каменских 'хвойдою' на шоу 'Маска'. Видео

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова в ходе 7 выпуска гипершоу "Маска", которое транслируется на телеканале Украина, нетактично пошутила в сторону певицы Насти Каменских (NK). Она назвала ее "хвойдою".

Инцидент произошел во время представления звездных детективов. Об этом OBOZREVATEL узнал в ходе прямого эфира шоу "Маска" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В момент, когда Настя Каменских сообщила, что новый выпуск обещает быть очень ярким и веселым, таким как ее костюм, Оля Полякова не сдержалась и прокомментировала.

"Справа я серьёзный детектив, а слева…" – начала говорить Каменских, когда Полякова сказала: "…а слева – хвойда".

Видео дня

NK в какой-то момент растерялась и потеряла дар речи. Она попросила дать Поляковой по губам. Вскоре конфликт двух звезд быстро перевели в шутку.

Отметим, что образ NK действительно был необычным, поскольку с одной стороны – маленькое синее платье, а с другой – зеленый блейзер.

Коротко о знаменитостях:

Оля Полякова – 37-летняя украинская певица, телеведущая и актриса родом из Винницы. Среди известных песен – "Королева ночи", "Шлепки", "Люли", "Бывший", "О Боже, как больно", "Мама" и другие. Артистка замужем за бизнесменом и воспитывает двоих детей.

Настя Каменских – 34-летняя украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор" родом из Киева. С 2017 года выступает под псевдонимом NK, после того, как вместе с продюсером Потапом поставили дуэт на паузу. В 2019 году Алексей Потапенко и Настя Каменских объявили о свадьбе и вскоре поженились.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в субботу, 4 декабря, прошел седьмой выпуск гипершоу "Маска", на котором впервые на одной сцене выступили 8 героев, личности которых не рассекречена.