Получил отсрочку благодаря другу в Верховной Раде: известный музыкант рассказал, как Остапчук проходил ВВК с привилегиями

Фронтмен группы Our Atlantic Виктор Байда заявил, что проходил вместе с 39-летним ведущим Владимиром Остапчуком военно-врачебную комиссию (ВВК), однако на учения телезвезду так и не отправили. Как объяснил артист, его знакомый получил отсрочку после телефонного звонка другу в Верховной Раде.

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Также Виктор Байда возмутился, что Остапчука в больнице сопровождала полиция, а сам он не стеснялся этим хвастаться. Соответствующий пост появился на странице певца в Instagram.

"19 июня я встретил Владимира Остапчука на Щербакова в поликлинке. Мы вместе проходили ВВК. Я спросил его: "Тебя тоже упаковал патруль полиции?" Он сказал: "Нет, я сам пришел". Он единственный, кто проходил ВВК с сопровождением полиции и хвастался мне, что проходит все без очередей, хотя на самом деле это должно быть доступно всем", – рассказал лидер Our Atlantic.

После этого группу из 7 человек увезли в территориальный центр комплектования. Среди них был и Остапчук, однако вместе на учебу они не уехали.

"Приехав в ТЦК, нам сказали ждать и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информацию нам почти не предоставили. Объединившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Остапчук сказал, что у нас нет выбора и мы все должны служить. Уже будучи в казарме, я узнал от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он позвонил другу в Верховную Раду, и ему дали отсрочку на месяц", – заявил музыкант.

Об этом неназванный мобилизованный якобы сам услышал от ведущего, когда тот общался с сотрудниками полиции и ТЦК.

Виктор Байда добавил, что такой "беспредел и кумовство" раскалывает украинское общество, а Владимир Остапчук, по его мнению, не должен получать особых в вопросе мобилизации. Как доказательство, что автор поста действительно встретился с телеведущим в больнице, он показал два фото с ним.

Ранее OBOZ.UA писал, что Остапчук в 2023 году уехал за границу, чтобы провести частное мероприятие в Хорватии – свадьбу. А до этого он выступил на празнике жены воронежского "алюминиевого короля" на греческом остове Миконос, но обвинил в этом менеджера.

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