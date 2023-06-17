'Я не святой': Остапчук уволил менеджера, который 'подставил' его с вечеринкой в Греции, и заявил об уничтожении карьеры

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который попал в скандал, связанный с его работой на вечеринке по случаю дня рождения Юлии Буряк, решил расставить все точки над "і" и объясниться перед поклонниками. Как ранее заявлял шоумен, он не знал, что некоторые гости на празднике были из России. Если бы он владел этой информацией ранее, никогда бы не принял заказ. Артист публично уволил своего менеджера Владислава, который якобы не проверил всех присутствующих до конца.

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Знаменитость оставил свой комментарий в Instagram. Он заявил – ему жаль, что в Украине могут за считанные минуты уничтожить карьеру, строившуюся 15 лет, при этом не предоставив никаких фактов и доказательств. Остапчук подчеркнул, за последние 15 лет он никогда не был ведущим мероприятия с русскими заказчиками и в прошлом месяце перечислил 500 тысяч гривен ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я за все свои почти 39 лет ни разу не был в России. Я за 15 лет своей карьеры ни разу не был ведущим мероприятия, где заказчики – россияне. Потому что я не работаю и не работал на их рынке. Я украинский ведущий. И сколько не предлагали – никогда не мечтал о Москве. Я лично отдаю свои средства на нашу армию. В прошлом месяце – около 500 тыс. грн. Не собираю с вас. Отдаю свои. Я не святой и вы знаете обо всех моих "боках", которые мы вместе с вами проходили", – пишет звезда.

По словам Владимира, он беспокоится о своей репутации и никогда бы не позволил разрушить свою карьеру из-за "трех российских морд на дне рождении". Остапчук упомянул, что карма бьет его каждый день, назвав причиной этого личную жизнь.

"Если бы я знал, что они там будут (россияне, – ред.), я бы только отправил им туда торт из говна. Я не знаю, за что меня так карма лупит. Хотя, возможно, до сих пор за личную жизнь, но я каждый день пытаюсь ее отработать... Желтые заголовки без доказательств лишь привели к тому, что я уволил человека, который был со мной рядом 6 лет", – резюмировал ведущий.

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