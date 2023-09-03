Остапчука обвинили в выезде за границу 'под соусом благотворительности': ведущий провел частный праздник в Хорватии. Видео

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук неизвестным путем выехал заграницу, где провел частное мероприятие. Так, шоумена заметили на свадьбе в Хорватии.

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Очевидно, виновники торжества – украинцы, поскольку вел Остапчук церемонию именно на украинском языке. Видео с места событий распространили гости свадьбы в своих соцсетях, а популярный блогер Богдан Беспалов заметил это и поделился в своем Telegram-канале.

Каким образом телеведущий сумел покинуть страну в условиях полномасштабной войны, когда выезд мужчинам заграницу запрещен, – неизвестно. Этим вопросом задаются интернет-пользователи, которые предполагают, что Остапчук прикрывается проведением благотворительных мероприятий в Европе, но сам проводит и частные праздники с целью подзаработать.

"Владимир Остапчук, выехав из Украины в очередной раз под "соусом" благотворительности, провел сегодня частную церемонию свадьбы в Хорватии. Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения", – прокомментировал Беспалов инцидент.

Тем временем украинцы в комментариях делятся собственным мнением по этому поводу: "Скотина", "От его интеллекта и ментального наполнения не стоило было ожидать чего-то другого", "Когда он вел "Інспектор. Міста", я думала, что он действительно очень умный чувак. Но это был лишь образ и хорошая работа редакторов", "Скорее всего, выезжает он законно для каких-то согласованных мероприятий, а потом уже заодно "под шумок" проводит свадьбы", "Получается, что обычным украинцам нельзя зарабатывать заграницей, а помазанным можно. В чем тогда смысл запрета выезда, когда это выглядит как плевок в лица нашим гражданам?", "Может, он провел эту свадьбу благотворительно?"

Напомним, не так давно Остапчук попал в сексистский скандал. Он опубликовал видео под названием "Мужчины – о женщинах", где с рэпером Позитивом и блогером Богданом Буше обсудил свои предпочтения в партнершах. Когда речь зашла о волосах на теле, герои шоу начали давать оценки женщинам, что возмутило пользователей сети. На это резко отреагировали и многие коллеги Остапчука, публично пристыдив его. В ответ ведущий в откровенно пренебрежительной и обиженной манере обратился к некоторым из звездных хейтеров.

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывшая жена Владимира Остапчука – Кристина Горняк – устроила публичные разборки с экс-возлюбленным и его новой избранницей Екатериной Полтавской. Камнем преткновения стал дом, который бывшие влюбленные приобрели в браке.