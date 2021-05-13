Я не без греха: экс-солистка "Тату" показала первый предвыборный ролик в партию Путина

Экс-участница российской поп-группы "Тату" Юлия Волкова, которая в апреле подала документы для участия в праймериз "Единой России", представила свой первый предвыборный видеоролик. Так, она обвинила чиновников Ивановской области в "разрухе и снижении уровня жизни".

Также артистка заявила, что прекрасно понимает, какие маленькие зарплаты платят обычным работникам, и как много им проходится работать. Она добавила, что пришла в политику, чтобы "изменить отношение власти к людям". Ролик опубликовали на Youtube-канале KineshemecRU (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Волкова объяснила, что идет от Ивановской области, так как "Россия – это не только Москва и Питер". По ее словам, ресурсы необходимо справедливо распределить по всем регионам.

"Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь к свету во тьме", – произнесла в официальной речи звезда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юмористическая студия "Квартал 95" в 2014 году спародировала жену Виктора Медведчука Оксану Марченко в роли политика. Авторы короткого видео в иронической форме показали, как она "переживает за судьбу страны".