Полная противоположность матери: как выглядит 17-летняя дочь Оли Фреймут, живущая в США, и почему звездная мама за нее заступается

Старшая дочь украинской телеведущей и журналистки Ольги Фреймут по имени Злата Митчел давно живет и учится в США, но украинцы не устают критиковать и сравнивать ее с известной мамой. Это оскорбляет звезду "Ревизора", которая иногда публично заступается за дочь.

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Ольга Фреймут – эксперт по этикету, поэтому от ее дочери ожидают соответствующую сдержаность и элегантность. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит уже взрослая Злата, и рассказать, за что ее критикуют в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дочь Ольги Фреймут имеет свой стиль, непохожий на то, как выглядит ее звездная мама. Подросток предпочитает откровенные фасоны, мешковатый крой и мрачные оттенки.

По телосложению она также не похожа на Ольгу Фреймут, из-за чего ее часто грубо критикуют под фотографиями. Злата любит публиковать атмосферные кадры, где ее плохо видно, становясь в провокационные и откровенные позы.

Разница в стиле и поведении дочери и мамы не раз становились предметом обсуждения в сети, но ведущая отчаянно заступается за старшую дочь. По словам Ольги Фреймут, Злата и не должна подражать ей, ведь она – "отдельная вселенная".

Более того, эксперт по этикету признавалась, что многому учится у своей дочери. Например, легкости, любви к телу и принятию себя такой, какой она есть.

"Фигура, поза, выражение лица, сравнение Златы со мной – это очень неправильно, потому что я – есть я. Да, я очень люблю этикет, я достаточно сдержанна. А Злата – это Злата. Она – отдельная вселенная. И я бы не хотела, чтобы Злата сломала свою личность из-за того, что ее мама когда-то была известна в Украине, преподавательница этикета или поклонница каких-то категоричных вещей", – высказывалась украинская телеведущая.

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