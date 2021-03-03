Тимошенко пришла в Раду с новой прической. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Юлия Тимошенко

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко предстала в Верховной Раде с новой модной прической.

Так, политик пришла в сессионный зал с волосами, завитыми в локоны и частично собранными на затылке. Соответствующие снимки из парламента опубликовал фотограф Ян Доброносов на личной странице в Facebook.

Одета лидер "Батьківщини" была в черное платье с геометрическим орнаментом красного, белого и серого цвета. Свой образ она дополнила украшениями.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко

Отметим, что пользователи прокомментировали публикацию, оценив новый имидж Тимошенко.

Поклонники оценили новый образ Тимошенко
Поклонники оценили новый образ Тимошенко

Напомним, что Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике.

Также Тимошенко уже не раз удивляла резкой сменой имиджа в парламенте.

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