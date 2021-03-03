Тимошенко пришла в Раду с новой прической. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко предстала в Верховной Раде с новой модной прической.

Так, политик пришла в сессионный зал с волосами, завитыми в локоны и частично собранными на затылке. Соответствующие снимки из парламента опубликовал фотограф Ян Доброносов на личной странице в Facebook.

Одета лидер "Батьківщини" была в черное платье с геометрическим орнаментом красного, белого и серого цвета. Свой образ она дополнила украшениями.

Отметим, что пользователи прокомментировали публикацию, оценив новый имидж Тимошенко.

Напомним, что Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике.

Также Тимошенко уже не раз удивляла резкой сменой имиджа в парламенте.