Поклонники Меган Фокс уверены, что она разошлась с женихом Machine Gun Kelly: почему распространились слухи

Поклонники американской актрисы Меган Фокс заподозрили, что в ее отношениях с женихом Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) произошел раскол. Причиной тому послужило поведение звезды в соцсетях.

В последние несколько дней красавица удалила фото с избранником, намекнула на его неверность, а впоследствии совсем деактивировала свой многомиллионный блог в Instagram. OBOZREVATEL решил рассказать, почему фанаты пары заподозрили расставание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Меган Фокс с женихом известны своими яркими общими выходами в свет и желанием продемонстрировать бурную сексуальную жизнь, поэтому поклонники пары удивились, когда артист 11 февраля пришел на вечеринку, посвященную Супербоулу, без невесты.

Machine Gun Kelly появился на красной дорожке в сопровождении своих коллег-музыкантов, среди которых была эффектная блондинка – гитаристка Софи. Уже на следующий день Меган Фокс удалила все общие фото с женихом из своего профиля.

Вместо этого на ее странице появился эффектный кадр в сексуальном наряде, подписанный цитатой из песни Бейонсе. В посте говорилось: "You can taste the dishonesty/ it’s all over your breath", что в переводе с английского означает "Ты можешь почувствовать нечестность на вкус / она везде в твоем дыхании".

Тогда же поклонники заметили, что Меган Фокс отписалась от своего избранника. В комментариях предположили, что Machine Gun Kelly "с Софи". На это актриса ответила: "Может, это я с Софи", но впоследствии удалила комментарий.

Когда слухи распространились в сети и стали предметом обсуждения в СМИ, Фокс удалила свой аккаунт. Machine Gun Kelly ситуацию еще не прокомментировал.

Напомним: в январе 2022 года музыкант сделал предложение своей любимой. Уникальная идея обручального кольца, созданная самым женихом, предполагает, что артистке будет больно, если она захочет снять его.

Как сообщал OBOZREVATEL, до встречи с Меган Фокс музыкант был на грани самоубийства. Артист признался, что страдал из-за проблем с наркотиками и тяжелого детства.

