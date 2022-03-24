Пока пылает родная страна. Тодоренко взволновалась из-за проблем России и анонсировала интервью с 'экспертами'

Одесситка Регина Тодоренко анонсировала новое интервью в рамках собственного шоу "Пятница с Региной", в котором обсудит признание в РФ Facebook, Instagram и WhatsApp экстремистскими организациями. Пока ее страна пылает из-за российских оккупантов, телеведущая продолжает игнорировать геноцид украинцев и волноваться из-за "проблем" граждан России.

По словам звезды, она стремится "разобраться, как жить дальше" в то время как ее соотечественники борются за жизнь с русскими фашистами. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале "Регина путешественница" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я возобновляю работу над проектом "Пятница с Региной". Конечно, в нынешних реалиях он претерпел трансформации: привычных для всех интервью со звездами, артистами, блогерами не будет. Остается только прежнее название и мое горячее желание разобраться, как жить далее. Пока могу работать, буду продолжать это делать", – говорится в сообщении украинки.

Видео дня

Уже в ближайшее время в социальных сетях знаменитости появится интервью с руководителем практики защиты репутации и информационных споров, где они вдвоем попытаются разобраться, "как жить дальше" без Facebook, Instagram и WhatsApp.

В частности, Регина Тодоренко обсудила с гостем следующие вопросы: запреты в социальных сетях, уголовную ответственность Вероники Белоцерковской и Моргенштерна, а также, чем грозит нарушение закона, и как быть, если Instagram был единственной площадкой для бизнеса.

В уютной студии на бархатных креслах ведущая с собеседником выяснила информацию, которая поможет россиянам пережить санкции от собственного правительства, пока в родной Одессе Тодоренко ее родные и знакомые прячутся от бомб и ракет.

Отметим, одесситка после слов о дружбе между Россией и Украиной начала игнорировать развязанную Путиным войну на Родине. Вероятно, этому способствовал закон о "фейках о российской армии".

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда продолжала жить и работать в России, параллельно развлекая свою аудиторию. В частности, она предложила подписчикам немного "расслабить мозг" и посмотреть обзор ее одежды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!