7 невероятных случаев, когда люди нашли клад и внезапно стали миллионерами. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Люди неожиданно обнаружили сокровища

Настоящие кладоискатели ради достижения своей цели тратят всю жизнь: отправляются на поиски драгоценностей на дно океана, проводят раскопки в самых заброшенных уголках планеты и скупают старые имения. Но редко когда им удается найти настоящие сокровища. Впрочем, богатство может "упасть на голову" и обычному человеку в самый неожиданный момент.

Среди мусора на чердаке, в курятнике, на распродаже и во время ремонта некоторым удавалось найти предметы стоимостью сотни тысяч долларов. OBOZREVATEL рассказывает о случайных находках, которые сделали обычных людей миллионерами.

  • Ценный документ

Майкл Спаркс купил Декларацию независимости США за 2 доллара.
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Майкл Спаркс из города Нэшвилл купил Декларацию независимости США на барахолке. Продавец утверждал, что это копия, поэтому попросил за нее чуть больше 2 долларов, пишет NBC News. После экспертизы оказалось, что документ был написан 184 года назад, поэтому счастливчику Спарксу удалось перепродать свою находку за 125 тысяч долларов.

  • Клад с монетами

Пара нашла золотые монеты в саду.

В Калифорнии собака обнаружила яму с жестянками во время выгула. Хозяева питомца увидели, что там спрятаны древние монеты – об этом сообщил телеканал ABC. Стоимость денег 1847-1894 годов оценили в 10 миллионов долларов.

  • Картина Винсента ван Гога

На чердаке нашли картину ван Гога.

Хозяева приобрели дом, а на чердаке нашли настоящую картину Винсента ван Гога. После экспертизы обнаружили, что пейзаж художника был написан в 1888 году. Находку передали в музей Амстердама, хотя могли бы выручить пару миллионов долларов от коллекционера.

  • Скрипка Страдивари

В курятнике нашли скрипку, которая стоит миллион.

Житель Венгрии Имре Хорват нашел в курятнике скрипку и отнес в магазин, чтобы продать ее за несколько монет. Оказалось, что это тот самый инструмент Страдивари. Имре считает, что драгоценную скрипку спрятал папа перед войной, однако с фронта он так и не вернулся.

  • Аптечка с деньгами

В стене нашли деньги.

Строитель Боб Китс делал ремонт для подруги Аманды в ее доме в Кливленде. Ремонтник снимал старую плитку в ванной, когда в стене обнаружил железные аптечки. Внутри ящиков были конверты с деньгами, общей стоимостью в 182 тысячи долларов. Об этом пишет The New York Times. Суд разделил деньги между Бобом и Амандой поровну.

  • Тайник в полу

Семья во время ремонта нашла сокровища.

Американская семья затеяла ремонт в доме. Когда они снимали старый пол – обнаружили сейф. В тайнике было 50 тысяч долларов и бутылка виски 1960 года. Кроме этого, лежала книга, фотографии и послание к некому Алану. Семья пыталась разыскать адресата, но так его и не нашла.

  • Римские монеты в библиотеке

Уборщица нашла монеты в библиотеке.

В Германии уборщица библиотеки города Пассау Таня Хельс обнаружила в хранилище серебряные монеты и медали времен римских императоров. 172 монеты лежали в деревянном ящике. Коллекцию решили не продавать, а выставили экспонаты прямо в читальном зале.

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