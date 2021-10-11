Состояние Адель достигло почти 180 млн долларов: как выглядят особняки певицы в Беверли-Хиллз. Фото

33-летняя британская певица Адель переехала в Лос-Анджелес, потому что у нее не хватает денег на жилье в Лондоне. Несмотря на многомиллионное состояние артистки, хороший дом в Англии она пока не может себе позволить, поэтому приобрела особняк в Беверли-Хиллз.

По словам звезды, ей пришлось инвестировать в недвижимость (три дома) в Америке, чтобы приумножить свои деньги, сообщает Daily Mail. Сейчас "чистый" доход певицы составляет 180 млн долларов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К такому решению Адель побудила также лучшая погода в Америке и желание проводить с сыном больше времени на свежем воздухе. Всю свою жизнь в Лондоне знаменитость проводила в машине или квартире, а ей хотелось бы жилье с открытым пространством, которое она пока не может себе позволить в дождливой Англии.

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Теперь молодая мама владеет тремя особняками на берегу океана, которые она сама описывает как "очень британские коттеджи". В одном из них есть 4 спальни и столько же ванных комнат, а на территории расположен бассейн и баскетбольная площадка. Такая недвижимость стоила британке почти 10 млн долларов.

Сама певица живет по соседству с Кэти Перри, Пенелопой Крус, Камерон Диаз, Дженнифер Лоуренс и Николь Кидман. Своего бывшего мужа – Саймона Конецки звезда поселила в другом своем доме, чтобы не разлучать с ним сына.

Коротко о звезде:

Адель – английский певица, исполняет песни в стиле поп, R&B, соул, обладательница пятнадцати премий "Грэмми";

Родилась 5 мая 1988 в Тоттенеме, Англия;

В 2012 году Адель исполнила саундтрек к очередному фильму из серии о Джеймсе Бонде - Skyfall, который стал культовым.

Также OBOZREVATEL сообщал, что амриканський актер Джастин Тимберлейк выставил на продажу свой дом за 35 млн долларов. Его площадь составляет 13 000 квадратных футов или более 1200 квадратных метров.