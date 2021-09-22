Робби Уильямс продает легендарный особняк почти за 10 млн долларов: как он выглядит изнутри. Фото

Бывший участник английской рок-группы "Take That" Робби Уильямс продает свою загородную усадьбу за 9,2 млн долларов. Певец приобрел ее в 2009 году для отдыха с семьей.

Об этом сообщает издание Mansion Global, демонстрируя впечатляющие фотографии изысканных гостиных и просторных комнат для гостей. В доме всего есть 7 спален и 8 ванных комнат (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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На территории расположен теннисный корт, тренировочный зал, крытый бассейн, фонтаны и отдельный домик для персонала. Площадь участка заняла 1850 квадратных метров.

Привилегией своего особняка Робби считает то, что он построен на краю села, а следовательно может похвастаться прилегающим лесом и удаленностью от людских глаз. Комптом Бассет – это небольшой сельский округ за 137 км от Лондона, где и продается трехэтажный особняк Уильямсов.

Напомним, что артист со своей женой Айдой воспитывают четырех маленьких детей. Старшей Теодоре исполнилось восемь, младшему сыну Чарльзу – 6, еще одной девочке Колетт – всего два, а последним у пары родился мальчик Бо, которому исполнился год.

Справка о звезде:

Робби Уильямс – британский певец, автор песен, бывший участник группы "Take That".

За его плечами 8 альбомов номер один, 6 синглов номер один в Великобритании и множество наград.

Певец был включен в Зал музыкальной славы Великобритании.

В 2006 Робби познакомился с американской актрисой Айдой Филд, с которой в 2007 году начал встречаться. В 2008 году они объездили весь мир, а в августе 2010 года поженились в Лос-Анджелесе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Робби Уильямс заявил, что подозревает у себя тяжелое неизлечимое заболевание. Он начал забывать важные вещи и очень страдает из-за этого.