'Похорошели в изгнании': Галкин после истерики россиян решил 'добить' их новым кадром с Пугачевой

После каждого нового снимка российской певицы Аллы Пугачевой, россияне впадают в истерику и стараются побольней задеть ее. Сограждане высмеивают звезду за "неузнаваемое лицо" и продолжают критиковать из-за предательства родины. После того как знаменитость появилась на концерте группы "Машина времени", жители соседней страны взбесились и захейтили ее за желание выглядеть моложе своих лет. Супруг 74-летней артистки Максим Галкин усугубил ситуацию свежим фото.

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Кадром с Примадонной комик поделился в Instagram. Шоумен сделал селфи с исполнительницей и ошеломил недоброжелателей посвежевшим внешним видом Пугачевой. На нем она предстала с нежным макияжем и в белоснежной рубашке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Юморист решил никак не подписывать публикацию, поставив под ней только два красных сердца. Однако россияне сразу же принялись комментировать пост и унижать артистов. На защиту пришли их преданные фанаты.

"Скоро Галкин будет выглядеть старше Пугачевой", "Вместо старушки посадил рядом силиконовую куклу", "Мать и дитя", "Максим, надо было еще себя отфотошопить", "Мужичек нетрадиционной ориентации и его борода", "Натянули Борисовну дальше некуда", "Надоела до ужаса эта сладкая парочка", "На кого они стали похожи...", – злорадствуют россияне.

Другие же поддержали пару, засыпав их комплиментами. Фолловеры отметили, что эмиграция пошла на пользу звездным супругом и они расцвели с новой силой.

"Как на вас хорошо Израиль действует! Особенно на Аллу Борисовну", "Похорошели в изгнании", "Божественно красивая пара", "В России были не такими восхитительными", "Прекрасные люди душой и телом", "Спасибо за поддержку Украины. Вы умные и мудрые. Но нас не напугать!", "Вам Израиль на пользу! Алла Борисовна просто фантастика", – читаем комментарии в блоге Галкина.

Недавно OBOZREVATEL проинформировал, что вся семья Аллы Пугачевой покинула Россию. Последним из страны выехал ее младший внук, 25-летний Дени Байсаров. У всех родственников звезды осталась элитная недвижимость в РФ. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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