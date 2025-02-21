Погиб в страшном пожаре. Стали известны подробности неожиданной смерти Ореста Слипака – брата оперной легенды Василия Слипака

В бельгийском городе Антверпен трагически ушел из жизни Орест Слипак, старший брат известного оперного певца и Героя Украины Василия Слипака, погибшего в 2016 году во время защиты Донбасса от российских захватчиков. Жизнь украинца оборвалась во время пожара в квартире, которую он снимал за границей.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал ближайший друг умершего Андрей Шоленинов. Товарищ Ореста поделился подробностями страшной трагедии.

"Он был невероятным человеком, наполненный жаждой жизни. Мы его все очень любили, – рассказывает Андрей. – Мы снимали вместе жилье с октября позапрошлого года. В тот страшный день меня не было в городе, уезжал в Париж на два дня. Я уехал 11 февраля в пять вечера, он оставался дома. Позже выходил на связь, мы вечером переписывались. На следующий день, 12 февраля, получил сообщение от полиции на нидерландском, а я им владею только на базовом уровне. Разобрал только наш адрес и слово "полиция". Это было в шесть утра".

Андрей говорит, что пытался связаться с Орестом, однако телефон не отвечал, поэтому попросил общего друга сходить к ним в квартиру: "Он мне очень быстро перезвонил: квартира сгорела. Также сообщил, что она опечатана правоохранителями. Одно окно, по его словам, забито досками, потому что выгорело полностью. Но я даже не мог подумать, что что-то плохое могло произойти с Орестом. Друг снова перезвонил: поговорил с соседкой. Она сказала, что полиция пыталась кого-то спасти, однако не удалось…"

"А потом на бельгийских сайтах появились новости – фотографии нашего дома, скорые, полицейские машины, снимки квартиры изнутри, – продолжает Андрей. – Но официальной информации о судьбе Ореста я еще некоторое время не мог найти нигде. Я не верил в плохое: у него было очень сильное здоровье, было столько планов. Буквально в последний день он долго разговаривал с коллегами о новой работе, планировал дальше работать в фармацевтике".

"Я позвонил в полицию, там ответили, что по телефону не могут предоставить информацию, я должен прийти в отделение, – вспоминает Андрей. – Вечером я снова из Франции набрал правоохранителей. Они проверили информацию, что живу по тому же адресу, что и Орест, и только тогда сообщили: он погиб. Ореста нашли в постели, действительно пытались спасти, однако уровень пожара был настолько сильным, что это сделать было нереально. Он умер во сне".

"На следующий день я прилетел в Бельгию, – рассказывает Андрей Шоленинов. – Открыли квартиру, я увидел, в каком все состоянии – жилище в черном угаре. Пока неизвестно, почему произошел пожар – еще нет вывода полиции. Мы предполагаем, что это может быть непогашенная сигарета, однако в том углу жилища были и провода, и удлинитель – возможно, перегорела электропроводка. Еще такой момент: в нашей квартире не работала пожарная сигнализация. Когда заехали, хозяин сказал, что починит, однако этого не произошло. Мне даже кто-то говорил: "Как такое могло произойти, сигнализация же очень громко реагирует?" Мол, ее установка – это обязательно в Европе. У меня сейчас перед глазами картинка: мы заехали, заметили, что сигнализация отключена (ее основа была прикреплена к потолку, а сама она – в шкафу). Хозяин говорит: "Мы починим". Мы жили в той квартире более полутора лет, но ничего не изменилось. Это звучит очень трагически, но на самом деле я уверен, что если бы она работала, Орест проснулся бы".

"Так случилось, что накануне трагедии к нам в квартиру привезли посылки с архивом Василия, и я еще ничего из этого не нашел, – добавляет Андрей. – Сейчас мы пытаемся выяснить, сохранился он или нет – был на жестких дисках. Есть надежда, что Орест сохранил все это на гугл-диске, но я не уверен. Что-то там точно есть, но та ли информация – неизвестно".

Из своих источников OBOZ.UA стало известно, что мама Ореста, которая длительное время проживает в Италии, сейчас находится во Львове. Родственники какое-то время не сообщали ей о трагедии, хотели рассказать страшную новость, когда кто-нибудь будет рядом с ней. Рассказали уже во Львове, в кругу семьи. Позже она призналась, что чувствовала неладное. Они с Орестом обменивались звонками каждый день, особенно после смерти Василия на фронте, а затем ее мужа, отца парней, умершего от коронавируса. Когда она не могла какое-то время связаться с Орестом, родственники придумали историю, что он якобы поехал в Украину. Мол, езжайте сюда и вы…

"Вчера мы отпевали Ореста в украинской церкви, а на пятницу назначена кремация, – делится Андрей Шоленинов. – Далее – прощание, где соберется очень много людей, кто знал Ореста здесь, в Европе. Потом Ореста проведут в последний путь в Украине".

Орест Слипак – исполнительный директор Международной некоммерческой благотворительной организации "Фонд Василия Слипака". После смерти младшего брата делал очень много для сохранения его памяти – создавал разнообразные проекты, организовывал вокальные конкурсы имени брата.

Василий Слипак – всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины. Позывной "Миф". Погиб в бою от пули снайпера. Кавалер ордена "За мужество" 1-й степени, Герой Украины. Стал первым в истории Украины добровольцем, посмертно награжденным Золотой Звездой Героя. Его именем назван большой зал Музыкальной академии Украины имени Чайковского. А в 2018 году – Украинский культурно-информационный центр в Париже, где он проживал много лет.

В Украине сняли документальный фильм "Миф" (режиссеры – Леонид Кантер и Иван Ясний). А в канун 46-го дня рождения Василия Слипака в Киеве, где есть сквер его имени, презентовали еще один посвященный ему документальный фильм "Ария, прерванная пулей".

В прошлом году OBOZ.UA удалось пообщаться с братом Героя Украины Василия Слипака Орестом. Он раскрыл нам неизвестные страницы из жизни певца и воина, которого знает вся Украина. Брат Героя рассказал о его творческих взлетах, парижском периоде жизни и последних годах.

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