Умер старший брат оперного певца Василия Слипака, погибшего во время АТО: что о нем известно. Фото

В среду, 19 февраля, стало известно о смерти старшего брата выдающегося оперного певца и защитника Украины Василия Слипака, погибшего от пули снайпера во время АТО в 2016 году. Жизнь Ореста Слипака оборвалась 12 февраля в Антверпене (Бельгия), ему было 56 лет.

Видео дня

Об этом в Facebook написал историк украинской эстрады Михаил Маслий. "В Бельгии трагически оборвалась жизнь старшего брата Героя Украины Василия Слипака – Ореста", – сообщил он.

"В Бельгию поехала Мама покойного. Как она, горюющая, выдержит и переживет смерть второго сына, одному Богу известно… Теперь женщина осталась одна-одинешенька, после гибели на войне Василия 29 июня 2016-го коронавирус 31 января 2021 года унес жизнь мужа… Тяжелый крест выпал на ее долю", – рассказал он.

Орест Слипак родился 24 августа, в день, когда Украина отмечает свой День Независимости. В этом году ему бы исполнилось 57. Орест получил медицинское образование в Тернопольском медицинском институте, специализируясь на кардиологии.

После смерти младшего брата он посвятил себя культурной деятельности, организовывая мероприятия и выставки в честь Героя Украины. В частности, в декабре 2016 года во Львовской областной филармонии он стал организатором выставки Silent Memory, посвященной жизни и творчеству Василия Слипака.

Также Орест был исполнительным директором Международной некоммерческой благотворительной организации "Фонд Василия Слипака".

Похороны Ореста Слипака, возможно, будут 28 февраля во Львове, когда семья перевезет его тело в Украину.

Ранее OBOZ.UA удалось пообщаться с братом Героя Украины Василия Слипака Орестом. Тогда, в 2016 году, он узнал о гибели своего ближайшего родственника из Facebook.

Орест Слипак раскрыл нам неизвестные страницы из жизни певца и воина, которого знает вся Украина. Брат Героя рассказал о его творческих взлетах, парижском периоде и последних годах жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!