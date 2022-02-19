'Поет чисто и качественно': Слава Каминская призналась, какую украинскую певицу слушает. Видео

Известная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская дала небольшое интервью, в котором назвала единственную украинскую исполнительницу, которая поет "чисто и качественно". По словам знаменитости, ей нравятся песни группы The Hardkiss и голос ее солистки Юлии Саниной.

Соответствующее признание Каминская сделала в эфире "Нашего Радио". Также артистка добавила, что в Украине кроме Юлии Саниной, качественно поет еще и она (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В плейлисте у Славы Каминской в основном ее треки, но также присутствует музыка The Hardkiss.

"Кто еще так поет, как я, больше никто. Поэтому приходится свои слушать. А из наших The Hardkiss. На этом, наверное, стоп", – с юмором сказала певица.

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Она отметила, что ей нравится голос Юлии Саниной, поскольку та поет "чисто и качественно".

"Я очень люблю, как Санина поет, потому что она поет чисто и качественно. И я", – добавила артистка.

Кроме того, в плейлисте у певицы есть украинская группа Artik & Asti. Правда, слушает она песни первого состава. Последнее время Каминская наслаждается треком экс-солистки группы Анны Дзюбы "Феникс".

"Их можно назвать нашими? Я слушаю песню "Феникс". Еще недавно у меня было плачевное состояние, слезу пустила и все, красиво. А так больше ничего не слушаю. Ну, у меня своих песен много в заначке, вот я и слушаю, перед тем, как их запускать", – подытожила она.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

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