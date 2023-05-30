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Храбрые сердцем: 5 звезд Голливуда, которые посетили Украину во время войны. Фото и видео

Дария Скуб
Люди
3 минуты
672
Храбрые сердцем: 5 звезд Голливуда, которые посетили Украину во время войны. Фото и видео

Украина доказала миру, что это – несокрушимое и могучее государство, которое целенаправленно и отважно борется за свою свободу. И в этом сражении с российской агрессией ее поддерживает весь цивилизованный мир. Доказательством являются неоднократные визиты мировых лидеров и звезд Голливуда.

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Рассказываем, кто из селебрити лично посетил Украину после 24 февраля 2022 года. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли 30 апреля 2022 года тайно приезжала во Львов по приглашению главы Офиса Президента Андрея Ермака. Она навестила детей в школе-интернате, а позже встретилась с воспитанниками учебно-реабилитационного центра "Гармония".

Джоли поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Она систематически публикует в своих социальных сетях сообщения, где призывает помочь украинцам и открывает сборы средств.

Храбрые сердцем: 5 звезд Голливуда, которые посетили Украину во время войны. Фото и видео

2. Бен Стиллер

Американский кино- и телеактер, комик, продюсер, режиссер и сценарист Бен Стиллер посетил Украину в конце июня 2022 года. Знаменитость побывал в Ирпене и Макарове, а также лично увидел главу государства. Тогда президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram: "Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает... Ценим, что в это нелегкое для нашей страны время вы рядом".

Актер приехал как посол доброй воли ООН, а затем в соцсетях выразил солидарность с теми людьми, которые в результате российского вторжения вынужденно покинули свои дома.

3. Джессика Честейн

Американская актриса театра, кино и телевидения Джессика Честейн 7 августа 2022 года лично посетила Украину. Звезда побывала в детской больнице "Охматдит" и в "ПинчукАртЦентре". Также она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Позже актриса своими глазами увидела последствия зверств российских оккупантов в Киевской области.

Вернувшись домой, Честейн написала в Instagram: "Мне понадобилось несколько недель, чтобы переварить все увиденное в Киеве...". И добавила, что в Украине продолжается гуманитарный кризис: "Мы не можем забыть невинных, пострадавших от бессмысленных актов насилия. Я всегда буду благодарна, что встретила этих милых маленьких детей с большими храбрыми сердцами".

Храбрые сердцем: 5 звезд Голливуда, которые посетили Украину во время войны. Фото и видео

4. Джек Глисон

Ирландский актер, известный по своей роли Джоффри Баратеона в сериале HBO "Игра престолов", Джек Глисон тоже поддержал Украину. Он прибыл в Киев в феврале 2023 года, и вместе с друзьями привез пикап, который для ВСУ приобрели британские волонтеры.

Знаменитость в помещении театра юного зрителя встретился с украинскими актерами и журналистами, и провел мастер-класс для коллег. Также он выставил на благотворительный аукцион Prozorro статуэтку своего персонажа Джоффри Баратеона. Средства, полученные от продажи, направили для приобретения тепловизора для ВСУ.

Храбрые сердцем: 5 звезд Голливуда, которые посетили Украину во время войны. Фото и видео

5. Шон Пенн

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, американский актер и кинорежиссер Шон Пенн находился в Киеве. Он прилетел в столицу 23 февраля 2022 года, чтобы работать над документальным фильмом о войне на востоке Украины. Через несколько дней, 28 февраля, он покинул страну – пешком пересек границу с Польшей.

В конце марта Шон Пенн прибыл во Львовскую область, чтобы помочь украинским беженцам. Тогда же он посетил деоккупированные Бучу и Ирпень, чтобы на собственные глаза увидеть ужасные разрушения, вызванные оккупантами.

В ноябре 2022 года режиссер в третий раз приехал в столицу. Он привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее Президенту как символ веры в победу Украины.

Храбрые сердцем: 5 звезд Голливуда, которые посетили Украину во время войны. Фото и видео

Ранее OBOZREVATEL писал о голливудских звездах, которые поддерживают Украину с первого дня войны.

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