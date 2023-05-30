Храбрые сердцем: 5 звезд Голливуда, которые посетили Украину во время войны. Фото и видео

Украина доказала миру, что это – несокрушимое и могучее государство, которое целенаправленно и отважно борется за свою свободу. И в этом сражении с российской агрессией ее поддерживает весь цивилизованный мир. Доказательством являются неоднократные визиты мировых лидеров и звезд Голливуда.

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Рассказываем, кто из селебрити лично посетил Украину после 24 февраля 2022 года. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли 30 апреля 2022 года тайно приезжала во Львов по приглашению главы Офиса Президента Андрея Ермака. Она навестила детей в школе-интернате, а позже встретилась с воспитанниками учебно-реабилитационного центра "Гармония".

Джоли поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Она систематически публикует в своих социальных сетях сообщения, где призывает помочь украинцам и открывает сборы средств.

2. Бен Стиллер

Американский кино- и телеактер, комик, продюсер, режиссер и сценарист Бен Стиллер посетил Украину в конце июня 2022 года. Знаменитость побывал в Ирпене и Макарове, а также лично увидел главу государства. Тогда президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram: "Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает... Ценим, что в это нелегкое для нашей страны время вы рядом".

Актер приехал как посол доброй воли ООН, а затем в соцсетях выразил солидарность с теми людьми, которые в результате российского вторжения вынужденно покинули свои дома.

3. Джессика Честейн

Американская актриса театра, кино и телевидения Джессика Честейн 7 августа 2022 года лично посетила Украину. Звезда побывала в детской больнице "Охматдит" и в "ПинчукАртЦентре". Также она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Позже актриса своими глазами увидела последствия зверств российских оккупантов в Киевской области.

Вернувшись домой, Честейн написала в Instagram: "Мне понадобилось несколько недель, чтобы переварить все увиденное в Киеве...". И добавила, что в Украине продолжается гуманитарный кризис: "Мы не можем забыть невинных, пострадавших от бессмысленных актов насилия. Я всегда буду благодарна, что встретила этих милых маленьких детей с большими храбрыми сердцами".

4. Джек Глисон

Ирландский актер, известный по своей роли Джоффри Баратеона в сериале HBO "Игра престолов", Джек Глисон тоже поддержал Украину. Он прибыл в Киев в феврале 2023 года, и вместе с друзьями привез пикап, который для ВСУ приобрели британские волонтеры.

Знаменитость в помещении театра юного зрителя встретился с украинскими актерами и журналистами, и провел мастер-класс для коллег. Также он выставил на благотворительный аукцион Prozorro статуэтку своего персонажа Джоффри Баратеона. Средства, полученные от продажи, направили для приобретения тепловизора для ВСУ.

5. Шон Пенн

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, американский актер и кинорежиссер Шон Пенн находился в Киеве. Он прилетел в столицу 23 февраля 2022 года, чтобы работать над документальным фильмом о войне на востоке Украины. Через несколько дней, 28 февраля, он покинул страну – пешком пересек границу с Польшей.

В конце марта Шон Пенн прибыл во Львовскую область, чтобы помочь украинским беженцам. Тогда же он посетил деоккупированные Бучу и Ирпень, чтобы на собственные глаза увидеть ужасные разрушения, вызванные оккупантами.

В ноябре 2022 года режиссер в третий раз приехал в столицу. Он привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее Президенту как символ веры в победу Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о голливудских звездах, которые поддерживают Украину с первого дня войны.

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