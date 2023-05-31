Ракетные обстрелы не остановили: американский актер Миша Коллинз встретился с Зеленским и стал амбассадором UNITED24

Голливудский актер и звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз в рамках визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком. Знаменитость стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

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Об этом сообщили на странице платформы в социальных сетях. Глава государства поблагодарил звезду за присоединение к команде амбассадоров и подчеркнул, что помогать Украине с приобретением машин для разминирования – это большая и сложная задача.

"Когда мы освобождаем от оккупантов наши территории, мы получаем много проблем из-за заминированной местности. На сегодняшний день у нас более 200 тысяч квадратных километров заминированных территорий. И мы ощущаем большой дефицит оборудования, чтобы справиться с такой обширной территорией", – сказал Владимир Зеленский.

На сайте фандрейзинговой платформы говорится, что несмотря на ракетные обстрелы столицы, селебрити приехал в Украину, чтобы выразить поддержку нашей стране не только на словах. Американец в ближайшие дни посетит Киевскую и Черниговскую области, где увидит работу украинских саперов.

Стоит сказать, Коллинз в своем Instagram написал, что для него честь стоять рядом с Владимиром Зеленским, и операция по разминированию спасет жизни тысяч невинных украинцев. "Для меня честь стоять с президентом Украины и народом, но нам нужно, чтобы и вы были с нами. Люди продолжают спрашивать меня: "Что я могу сделать?" Это то, что мы все можем сделать. Пожалуйста, помогите нам разминировать гражданские районы Украины, чтобы предотвратить тысячи бессмысленных смертей", – читаем в блоге звезды Голливуда.

Недавно OBOZREVATEL проинформировал, что звезда сериала "Викинги", актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала первым амбассадором UNITED24 из Канады. Знаменитость сосредоточится на программе "Восстановление Украины", которая поможет отстроить дома в разрушенных войной областях.

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