Подруга арестованной девушки в Дубае заступилась за нее и раскрыла свою 'правду'

Подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – заявила, что модели поехали группой на уикенд и вместе с ними были только фотограф и организатор вечеринки.

По словам девушки, никто из них не ездит "еб***ся такими компаниями", а также они "не получали за это деньги". Об этом она написала на своей странице в Instagram-stories.

Подруга Анастасии отметила, что все модели согласны сниматься ню, но не больше, и здесь остается только один вопрос – почему девушки и организаторы не изучили закон страны, в которую ехали.

"На фото, как вы заметили, нет мужиков, нет никаких оргий и тем более арабов. Потому что организатор и фотограф украинцы! А вы сидите и дальше др***те с криками "шл**и, шл**и", – написала девушка.

Напомним, модели нарушили законы ОАЭ о публичной порядочности. Им грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере пять тысяч дирхамов (около 37 850 тысяч гривен).

Также стало известно, что инцидент с арестом молодых девушек может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали личные фото из Instagram молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае. Так, 20-летних украинок Яну и Диану можно узнать по татуировкам.