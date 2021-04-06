Подруга заарештованої дівчини в Дубаї заступилася за неї і розкрила свою 'правду'

Подруга однієї із заарештованих дівчат у Дубаї – Анастасії – заявила, що моделі поїхали групою на вікенд і разом з ними були тільки фотограф і організатор вечірки.

За словами дівчини, ніхто з них не їздить "їб***ся такими компаніями", а також вони "не отримували за це гроші". Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram-stories.

Подруга Анастасії зазначила, що всі моделі згодні зніматися ню, але не більше, і тут залишається тільки одне питання – чому дівчата і організатори не вивчили закон країни, до якої їхали.

"На фото, як ви помітили, немає мужиків, немає ніяких оргій і тим більше арабів. Тому що організатор і фотограф українці! А ви сидіть і далі др***ть з криками "шл**и, шл**и", – написала дівчина.

Нагадаємо, моделі порушили закони ОАЕ про публічну порядність. Їм загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф у розмірі п'ять тисяч дирхамів (близько 37 850 тисяч гривень).

Також стало відомо, що інцидент з арештом молодих дівчат може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі опублікували особисті фото з Instagram молодих дівчат, які позували оголеними на балконі готелю в Дубаї. Так, 20-річних українок Яну та Діану можна впізнати за татуюваннями.