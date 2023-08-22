Поддержавшая Украину Ахеджакова вернулась в Москву и разрыдалась: в чем причина и как актриса оправдалась перед россиянами

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая уволилась из московского театра "Современник" и публично поддержала Украину, появилась в Москве. Пропагандисты опубликовали кадры, на которых артистка расплакалась над телом своего коллеги – умершего российского актера Игоря Ясуловича.

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Кроме этого, по данным росСМИ, она оправдалась за игру в европейских театрах и увольнение из "Современника". Такое откровение артистки вызвало резкую реакцию со стороны россиян, которые уже окрестили ее "предательницей" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ахеджакова приехала в Московский театр юного зрителя, где проходило прощание с Ясуловичем. На сцене с микрофоном артистка шаталась и говорила с надрывом, прощаясь с российским актером. После этого она расплакалась.

"Она заявила, что теперь играет за границей, потому что в ее театре ей нет места. Народного артиста она назвала большим талантом и расплакалась", – написали пропагандисты.

Отметим, что Лия Ахеджакова поддержала Украину с первых дней полномасштабного вторжения, но долго оставалась в Москве. Когда с работой в "Современнике" было покончено, она, очевидно, эмигрировала.

Недавно в сети появилось видео, где артистка в немецком театре стоит на сцене с украинским флагом. Тогда россияне устроили истерику, которая продолжается и по сей день. В комментариях актрису критикуют и возмущаются, почему Ахеджакову пустили в Россию.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Москве во время театрального выступления с Лией Ахеджаковой распылили перцовый баллончик. Сотрудники рассказали, что в инциденте виноват присутствовавший в зале мужчина.

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