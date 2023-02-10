Лия Ахеджакова назвала Россию ''уродиной'', но отказалась ехать за границу: в чем причина

Знаменитая советская и российская актриса Лия Ахеджакова, публично поддержавшая Украину в войне против России, неожиданно выразила желание остаться в Москве. Звезда считает, что она не должна убегать и прятаться из-за своей проукраинской позиции.

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Не пугают артистку потенциальное признание "иноагентом", увольнение с работы и штраф за "дискредитацию российской армии". Слова известного театрального деятеля передали российские пропагандистские СМИ.

84-летняя актриса прокомментировала свое увольнение из театра "Современник" из-за якобы просьбы недовольных россиян и предположила, что на этом ее проблемы в РФ не закончатся.

"Да, меня убрали из "Современника". Мне жаль денег, они берут штраф у кого-то 50 тысяч, у кого-то 100 тысяч рублей, а потом объявят иноагентом. Уже лежит об этом тоже донос в прокуратуре", – сказала Ахеджакова.

Она назвала Россию "уродиной", однако добавила, что не будет переезжать, ведь хочет пережить "все это" на родине.

"Это моя "родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда убегать. Пусть они уезжают. Я никуда не поеду, я здесь должна все это пережить. Слишком долго живу здесь", – закончила актриса.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Москве во время театрального выступления с Лией Ахеджаковой распылили перечный баллончик. Сотрудники рассказали, что в инциденте виноват гость-мужчина, однако он сам этого не признает.

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